Nova drama na farmi: Jedan farmer želi van!

Nakon tri tjedna Ivan je izrazio želju da izađe van s farme. Svoju želju najprije je kazao Kristini, Robertu i Jasminu koji su ga pokušali odgovoriti od te ideje.

- Čim si gladan, nervozan si. Sve to utječe na organizam. Bit će sada hrane! -, pokušala ga je Kristina odgovoriti, no čini se kako je Ivan već čvrsto odlučio. - Nije to ono kako sam očekivao i vidim da samo propadam.-, zaključio je.

Budući da se s farme kući ide samo kroz dvoboj, Ivan će ukoliko nagovori farmere biti izabran najprije za slugu, a potom za prvog duelistu te su već krenule kalkulacije koga u tom slučaju postaviti za drugog slugu da drugi klan ne bi dobio dominaciju u idućem tjednu. Roberto je odlučno krenuo obrađivati Ivana, pokušavši ga nagovoriti da njega stavi za gazdu kako ekipa koju čine Saša, Edita, Anica i Matej ne bi vladali idućeg tjedna na farmi.

- Bilo bi fer da nekoga od nas izabereš i daš nam imunitet.-, kazao mu je Roberto, no Ivan je želio biti čim korektniji pa je Robertu predložio: - Da napravim neutralno, da izaberem Luciju, a da vam Srećka postavim za gazdu? -. Roberto mu je potom rekao kako Lucija isto spada u taj drugi klan te kako to nije opcija. Naposljetku su se dogovorili da će Ivan izabrati Roberta za drugog duelistu te mu tako osigurati imunitet, a Ozrena bi postavio za gazdu. Hoće li prvotni dogovor ostati na snazi, bit će zanimljivo vidjeti.

Prvi dan novog tjedna završio je Lucijinim plačem.

Gazdarica Kristina ju je priupitala zašto nije napravila pitu za večeru kako je bio dogovor, a ona je pobjegla iz kuće roneći suze. U njezinu obranu stao je Matej te je izbila svađa između njega i Roberta.

- Goni se tamo! Ja ću te zakucati! Klošaru jedan! - , vikao je Roberto na njega. - Inače nisam čovjek koji radi konflikte, ali brate mili stvarno mislim da je dosta bilo. Pretjera, glumi nekakvog ninđu, Ramba, to apsolutno nije potrebno, ne snimamo nikakav film niti išta slično, a svoju curicu tu, ili curetinu treba smiriti na neki način.- , komentirao je kasnije Roberto nakon što su se tenzije smirile.

Za razliku od Roberta koji je izgubio kontrolu, Matej je pokušavao čim više ostati smiren tijekom svađe. - Uspio sam se suzdržati, rekao sam, čekat ću ga u areni pa da ga pred svima oderem i to će biti olakšanje za mene. -, kazao je.

Mentor Joža posjetio je farmere u novom tjednu s novim zadacima, a doveo im je i kupca za brašno. Klijent je naručio brašno i obećao im da će to dobro platiti ukoliko bude gotovo unutar dva dana. Na farmu se vratila klijentica koja je prethodnih dana naručila brašno te je farmerima platila 48 dukata i s velikim zadovoljstvom otišla kući. Mentor je obišao farmu zajedno s novog gazdaricom Kristinom. Naložio joj je da moraju počistiti granje okolo farme, očistiti duelističke kučice, napraviti šupu za drva, učvrstiti staze. Mentor ih je ukorio za neke nedostatke, a Kristina mu je obećala: - Do idućeg puta, sve će biti tip-top! -.

Joža je najavio gazdarici da će za dva dana dobiti patke, stoga do njihova dolaska farmeri imaju zadatak obnoviti staru nastambu gdje će patke boraviti. - Složite to kao da je kutija šibica! -, poručio joj je mentor.

Na farmu je stigao i vrtlar koji im je došao pokazati kako da oplemene svoje imanje, a s gazdaricom i s vrtlarom pošli su i Štefica i Ozren.