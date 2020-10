Nives pobjedniku: Gledala sam te preplašeno i mislila hoće li ti srce stati

Pobjednik ovotjedne emisije je Marko Braić. Pobjedu je slavio i nakon prethodne emisije, a nakon njegove izvedbe ove nedjelje i sama članica žirija Nives Celzijus prisjetila se svog nastupa u ovom hit showu jer je i njoj jednom gljiva dodijelila upravo Red Hot Chili Peppers. Nives je komentirala: ''Gledala sam kako si skakao, malo sam i prestrašeno gledala, pitala se hoće li ti stati srce jer meni je stalo nekoliko puta…Bio si žilav, sve je prštalo energijom, fantastično, bez riječi sam!'' Igor je komentirao da se jako dobro snašao u ovoj izvedbi, a i Indira se složila da je teško dočarati to ludilo Red Hot Chili Peppersa, no da je Marko u tome zaista uspio. Dobri komentari prethodili su i dobrim ocjenama pa je tako na kraju ovotjedne emisije Marko Braić i pobijedio. Svojom pobjedom Marko je odlučio da Nova TV 10000 kuna donira udruzi ''Institut dom''.

Tvoje lice zvuči poznato

Fabijan Pavao Medvešek se ovaj put transformirao u Dianu Ross dok je Lionela Richieja utjelovila članica žirija Indira Levak. ''Bio si divan Fabijane, divni vi, divna maska, divan glas…'', komentirala je Nives, pomalo ljubomorna na Indiru što je ona dobila priliku dijeliti binu s Fabijanom. Goran Navojec se također složio da su bili predivni. ''Imao si baš tu njenu ekspresiju, zaleđeni osmijeh, to si odlično držao. Više volim tvoj muški glas, no ovaj u falsetu, ali sve je bilo točno, sve super. Problem je Indira. Ti si izuzetno napredovala. Nikad nisam vidio Indiru da pjeva tri minute i da stoji na mjestu. Uspjela si sebe smirit, svaka čast!'' komentirao je u svom stilu Igor Mešin.

Tina Turner je stala samouvjereno na binu showa, i to zahvaljujući Lani Klingor koja je otpjevala njen hit ''We don't need another hero''. Lana je komentirala da je ovo za nju najbolji nastup i maska u svih šest sezona, a žiri je također imao riječi hvale. ''Bila si sjajna i ja ti se zahvaljujem na pjesmi moje mladosti'', rekao je Goran. ''Oduševilo mi se kako si kontrolirala svoj glas, svaka ti čast.'', komentirala je Indira. Nives ju je isto pohvalila i istaknula da je to Lanina najbolja transformacija do sada u showu.

Tvoje lice zvuči poznato

Hit ET-a prisjetili smo se zahvaljujući Marini Orsag koja se transformirala u Lanu Klingor koja je prva komentirala nastup: ''Predivna si, čestitam ti, malo mi je oko zasuzilo, ovo mi je probudilo jako puno uspomena''.

Iako se Lani svidio Marinin nastup, svoje bodove ipak nije dala njoj kada je uslijedilo ocjenjivanje na kraju emisije.Igor je pohvalio također nastup, a Nives je rekla: ''Volim tvoje izvedbe, ne ideš linijom manjeg otpora ozbiljno pristupaš svakom zadatku. Nije ti imperativ zadovoljiti publiku već dostojno prikazati svakog izvođača.''

Mario Valentić kao Haris Džinović je izazvao raznolike komentare. ''Meni je najinteresantniji filozofski aspekt između čovjeka i kafane'', komentirao je Navojec. Nives je rekla da je vokalno bilo li – la, no da je imao dobru gestikulaciju i da se tijekom njegovog nastupa dobro zabavila i nasmijala.

Neda Parmać utjelovila je Katy Perry. Goran Navojec rekao je kako misli da Neda pjeva 48 puta bolje od Katy. Indira se pitala ima li nešto što Neda ne može otpjevati. ''Bilo je zaigrano, fantastična kontrola glasa, stvarno si me oduševila.'', dodala je. ''Ufurala si nas u spot, izgledalo je baš kao u spotu, pjevala si fantastično'', složio se i Igor.

Tvoje lice zvuči poznato

Nastup Siniše Ružića koji je pjevao hit od skupine The Temptations komentirao je Igor: ''Pjevački je bilo dobro. Jedan od boljih tvojih nastupa. Ti si po profesiji glumac, da je ovo Indira tako pjevala rekao bih - Indira, što ti je.'' Indiru je također Siniša ugodno iznenadio. ''Moram pohvaliti te vokalno, fantastično izgledaš, ali napokon si propjevao, bilo je divno te slušati'', rekla je Nives.

Lu je bila Jole na jednu večer. ''Lijepo sam se zabavila, uspjela si njegovu boju glasa skinuti, taj rad obrva je fantastičan i ti si njegovu dobroćudnost uspjela prenijeti na pozornost.'' Igor je rekao: ''Jole voli zaglumiti. Skinula si tu glumu, tu priču i bila si odlična.'' Goran je također čestitao Lu na nastupu. ''Precizno si sve dočarala, ti možeš sve!''