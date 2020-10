Britanska javnost konačno saznala zbog čega su Harry i Meghan pobjegli u Ameriku

Godinu koja je još malo na izmaku mnogi će upisati kao jednu od najgorih u životu, a među njima je svakako i britanska kraljevska obitelj. Iako su kroz povijest prošli mnoge krize i probleme, čini se da se samo gomilaju nove nevolje. Mnogo je toga dosad bilo brižno skrivano unutar zidova palače, no čini se kako svakim danom sve više negdašnjih tajni izlaze na vidjelo.

Tako polovicom ovog mjeseca u Velikoj Britaniji izlazi knjiga "Battle of Brothers", čiji je autor cijenjeni britanski povjesničar Robert Lacey, specijalist za povijest britanskog dvora i konzultant u produkciji nagrađivane Netflixove serije "The Crown. On precizno tumači kompliciran i, prema njegovim saznanjima, često dosta konfliktan odnos između prinčeva Harryja u Williama. Autor knjige tumači zbog čega smatra kako je upravi stariji princ krv za Megxit te raskol u obitelji.

On je, navodno, odmah smatrao kako Harry srlja u brak sa zgodnom glumicom i kako bi trebao još malo pričekati do donošenja konačne odluke. Štoviše, William je zamolio njihovog ujaka Charlesa Spencera da pokuša utjecati na brata. On je to i učinio, no učinak je bio potpuno suprotan svemu što su se nadali. Harry se jako razljutio što mu se pokušavaju miješati u privatni život, a to ga nije udaljilo od Meghan nego samo još više učvrstilo njegovu odluku o braku s glumicom.

Navodno u trenutku kada je objavljivao zaruke s Meghan, Harry uopće nije želio razgovarati s bratom. Princ Charles ipak je nekako uspio donekle pomiriti braću, no njihov odnos nikada više nije bio kao nekoć. Suprotno mišljenju koje vlada u javnosti, autor knjige navodi kako Kate Middleton uopće nije imala ništa protiv Meghan.