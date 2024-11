Nives Celzijus iznenadila obiteljskom fotografijom, pratitelji: 'Geni su vidljivi!'

Influencerica, pjevačica, spisateljica i voditeljica Nives Celzijus na svojim društvenim mrežama često dijeli različite trenutke iz života. U posljednje vrijeme pokazala je kako se bavi uređivanjem kuće. Nives smo imali prilike vidjeti kako lijepi daskice, a to je činila raspuštene kose i u trapericama te u vrlo dekoltiranoj majici. Celzijus se u videu koji je objavila požalila na to kako joj smetaju dugi nokti kod ovog posla i dodala da ako zbog njih ne uspije napraviti posao kako treba da će morati tražiti pomoć susjeda. "Ostaje to da tražim dečka majstora. Svi zainteresirani neka se jave", istaknula je Celzijus, a u opisu je dodala.

"Traži se muška ruka!", poručila je. No, njezini pratitelji nisu se složili s tim da joj za ovaj posao treba muška ruka. "Mislim da ti ne treba nitko, samo će te ometati u poslu koji već odlično radiš", jedan je od komentara, a i drugi su pohvalili njezin rad. A bilo je i onih koji su se vrlo brzo ponudili pomoći, "Ostavi adresu, da znamo doći", pisali su.

No, ovoga puta, nakon napornog rada, javila se sređena i to u najdražem društvu. Celzijus je objavila obiteljsku fotografiju na Instagramu. Pozirala je s mamom Mirom, sestrom Mateom i kćeri Taishom, a prelijepe dame sredile su se za jedan događaj u Samoboru. Na fotografiji se nalazi i kćerkica Nivesine sestre koju je rodila u studenom prošle godine. "Obiteljski portret", napisala je Nives u opisu objave, a u komentarima su se našle brojne pohvale. "Geni su vidljivi", "Ajme divna fotkica! Baš lijep obiteljski portret", "Divota", "Baš ste jako lijepe i šarmantne", "Predivne i prekrasne dame", pisali su pratitelji, a fotografiju možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Nives na društvenim mrežama često pokaže članice svoje obitelji. Proljetos je tako objavila video u kojem se pojavljuje sa svojom sestrom Mateom i kćeri Taishom. U opisu fotografije stoji 'Uvijek i zauvijek', posvećeno dvjema vrlo važnim ženama u njenom životu. Videozapis sadrži neke od uspomena s njihovih zajedničkih putovanja, a teško je ne uočiti koliko sve tri nevjerojatno sliče. Objava je naišla na brojne pohvale fanova, koji su naglasili da bi takav odnos svi voljeli imati. "Preslatke", "Što ste slatke", "Predivno" - samo su neki od oduševljenih komentara. "Zauvijek", napisala je pored videa Taisha Drpić, a javila se i Ecija Ivušić - Još da Lu prohoda i potpune ste - stavila je televizijska voditeljica.

Nedavno je pak otkrila pratiteljima kako se ruži s majkom Mirom tijekom jedne večere. Mira je Nives oduvijek velika podrška, a svako njezino pojavljivanje izazove veliki interes javnosti s obzirom na to da se rijetko kada pojavljuje. I Nives često ističe koliko je bliska s majkom. Tako je jednom prilikom otkrila kako njih dvije često razgovaraju na telefon. Nives je tada podijelila video u kojem je pokazala kako trenira, a paralelno je razgovarala s majkom.

- Dan drugi. Možete li vi gledati koliko ja mogu vrtjeti? - započela je dok je vrtjela hula hoop zatim objasnila: - Uznapredovala sam toliko da mogu vrtjeti hula hoop i tračariti s gospođom majkom na mobitel. Satima... - napisala je uz snimku na kojoj je u crnom topu i minijaturnim bež hlačicama.

