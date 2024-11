Nitko ne želi ispasti tik do finala! 'Ne znam tko će nas napustiti, bit će teško odabrati'

Kraj je 13. tjedna, 'Život na vagi' bliži se kraju i vrijeme je za pretposljednje vaganje osme sezone. Danas će netko napustiti show, a o tome će odlučiti žuta linija, koja će spasiti samo najbolji rezultat. Ispod žute linije naći će se tri rezultata s obzirom na to da Alina i Esmir imaju imunitet. „Trema postoji, ne znam može li itko biti opušten?!“ rekao je Mateo, no Davorka i Esmir komentirali su da oni nisu nervozni jer su ponosni na ono što su dosad ostvarili. „Finalni tjedan je toliko blizu da ga mogu namirisati“, rekla je Nikolina, a Tomislav nastavio: „Želio bih se vidjeti u finalu, ali prije svega, htio bih doći u zadnji tjedan, to mi je velika želja i vidjet ćemo što će biti.“

„Mislim da svih šest kandidata koji su ostali srcem, dušom i tijelom žele ulazak u finalni tjedan, zaista se sad već vidi ona istinska borba u njima - ne nužno među njima, nego sami sa sobom. Sve što se u posljednjem tjednu događalo, puno više emocija je izlazilo jer kad su već dogurali pred sama vrata finala, mislim da je to svima jedan veliki cilj i ono po što su ovdje i došli“, rekla je Mirna, a Edo dodao: „Razmišljam o tome da će nas danas netko napustiti i jednostavno ne vidim tko bi to trebao i mogao biti, danas će biti teško odabrati.“ Tko će završiti u eliminacijama i otići kući prije finalnog tjedna - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

