Kći Suzy Josipović otkrila dugačak popis želja svoje djece za blagdane! 'Bilo bi jeftinije da bleje u crtiće'

Poduzetnica i bivša manekenka, Sarah Josipović, i njezin partner Jan Jerič roditelji su dvoje djece, sinčića Maka i kćerkice Leni. Ponosna majka sretne obiteljske trenutke često dijeli na društvenim mrežama, a sada je putem priča na Instagramu odlučila otkriti podužu listu želja njenih mezimaca ususret nadolazećih blagdana.

Snimila je katalog i u njemu sve zaokružene artikle te uz video napisala - Ono kad djeci daš katalog s igračkama da te malo puste na miru. Kažu zaokružili su što će pisati Svetom Nikoli i Deda Mrazu... Samo ne znam dal je to lista za idućih 18 godina... Nekad bi mi bilo bolje (jeftinije) da im dam da bleje u crtiće... BTW, ovaj video traje dva i pol minuta inače (poštedit ću vas). I za kraj je Leni zaokružila i odjeću. I to onakvu kakvu sva djeca vole... Pokušala sam im objasnit da djedica i Nikola donose samo jedan poklon. Ali oni kažu da znaju to, no da im dođu i kod bake i kod none, kod kumova i kod teta - završila je Sarah svoje obraćanje emotikonima koji se drže za glavu.

Među željenim poklonima ima Lego figurica životinja na farmi, kafića u Heartlakeu, Zoeyingom motocikl-mačka, Marvelovih superheroja, međugalaktički svemirski brod, crveni turistički autobus na kat, Max City set vatragosna stanica i brojni drugi. Prema svemu sudeći, izgleda da će Djed Mraz i Sveti Nikola ove godine morati raditi prekovremene.

Podsjetimo, prije tri godine Sarah i njezin partner Jan Jerič dobili su drugo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Leni. - Upoznajte Leni Jerič. 13.1. ujutro naša mala obitelj proširila se za jednu curicu koja nam je donijela neopisivu radost, koja je upotpunila našu sreću, popunila naša srca i zaokružila naš svemir. Ne možemo biti sretniji - napisala je Sarah uz fotografiju s Leni snimljenu u rodilištu. Sarah i Jan roditelji su i malenog Maka koji se rodio u lipnju 2019. godine i koji se sigurno veseli dolasku seke kući.

Da svoju unučicu primi u ruke jedva je čekala i baka Suzy Josipović Redžepagić koja je na Facebooku napisala: - Najsretnija baka na svijetu sam. Uz najslađeg unuka Makića, na svijet je stigla i mala principessa Leni. Jedva čekam vidjeti je, zagrliti, stisnuti, izljubiti, pomaziti... Mama Sarah Josipović i Leni su dobro, to je najvažnije.

Čestitke su sretnoj mami stigle od brojnih poznati Hrvatice od Ive Radić, Ljupke Gojić Mikić, Nine Badrić, Anite Dujić do brojnih drugih. Sarah i Jan u vezi su više od šest godina, ali još se nisu odlučili svoju ljubav ozakoniti brakom i kako je Sarah jednom prilikom rekla taj papir im ne treba da bi im potvrdio koliko se vole.

