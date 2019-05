Nikolina Pišek na Sejšelima pokazala zavidnu figuru i dijelila savjete

Zrnca mudrosti za danas: 1. Više uživaš gledajući zalazak sunca nego Netflix. 2. Prije ćeš te emocije prepričavati unucima nego zaplet serije. 3. Kada gledajući svoje fotografije jednom/nekad/kasnije shvatiš kakvu dobru rasvjetu daje zalazak sunca, shvatiš da bi trebao trajati 24/7.

A post shared by Nikolina Pisek (@nikolina_pisek) on Apr 29, 2019 at 5:08am PDT