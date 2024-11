Nikolina iz 'Života na vagi' kroz suze priča o najtežem periodu: Nismo imali niti za mlijeko

U osmoj sezoni showa "Život na vagi" gledatelji su upoznali i 39-godišnju Nikolinu Radušić koja se u show prijavila jer se želi riješiti viška kilograma zbog kojih joj je teško dugo hodati, a napor joj je i svaka uzbrdica ili hodanje po stepenicama. Na vaganju u prošloj epizodi ovog RTL-ovog showa Nikolina je pričala kako joj je ponekad bilo jako teško u životu, najviše kad suprug i ona nisu bili zaposleni. Prošli put imala je 139,6 kilograma, sad je izgubila 4,1 kilogram, što je 2,9% tjelesne mase. Nikolina je podijelila svoju tešku prošlost i prisjetila se razdoblja kada doslovno nije imala za mlijeko.

- Doslovno nisam imala za mlijeko. To je bilo jako teško, samo što sam onda bila jaka. Firma mog bivšeg muža u stečaju, ja nisam radila. Da nije bilo njegovih rođaka i mojih roditelja bilo bi jako teško. Karlo je bio mali, sada kad se toga sjetim... - kroz suze je ispričala Nikolina o najtežem periodu života. - Jednostavno moraš pozitivno ići kroz život, ako ne ideš to će te samo unazaditi. Dakle, ili ćeš posrnuti za nečim loše – droga, alkohol... Ali gle, nismo ni prvi ni zadnji kojima je teško u životu. Možda ima još onih kojima je gore. Mi smo barem imali krov nad glavom i ljude koji su nam pomogli. Morali smo to gledati pozitivno i mene je samo da pozitivna izvukla - rekla je Nikolina, prenosi RTL.

Kada se prijavila u "Život na vagi" rekla je kako se boji da će se razboljeti, da će se sve teže kretati i sve manje imati volju za životom. Velika motivacija su joj i sin i kumče. "Želim što dulje živjeti zbog svog sina. Želim moći klizati i ići sa sinom u šetnje, na Sljeme... Želim srediti sebe i svoje zdravlje", istaknula je tada. - Da mogu nešto promijeniti u životu, ne bih si dopustila lijenost i ovakvu debljinu do koje sam se dovela - otvoreno je priznala tada. Nikolina radi na održavanju laboratorija i nada se da će se u budućnosti baviti onime što je uistinu veseli.

- Moji su snovi zasad neostvareni jer želim biti maserka, ali zbog mojih kilograma i bolova u kralježnici, teško mi je stajati i masirati nekoga - kaže i vjeruje da će se sve nekako posložiti kad se riješi tih suvišnih kilograma zbog kojih od djetinjstva trpi uvrede. A kao i sa svim neugodnostima u životu, naučila se nositi s tim, ali i odgovoriti kad je to bilo nužno. - Jaka sam žena u svakom pogledu. Ne želim se više sramiti zbog kilaže kao, primjerice, na svadbama, gdje su svi lijepo odjeveni, a ja sam, naravno, u onome što sam mogla odjenuti. Sada sam spremna izboriti se za sebe! - rekla je prije ulaska u Život na vagi.

