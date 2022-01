Nicolas Cage očekuje svoje treće dijete s 30 godina mlađom suprugom koju je zaručio preko FaceTime-a

Holivudski glumac Nicolas Cage (58) i njegova peta supruga, također glumica Riko Shibata (27) očekuju prvo zajedničko dijete. Cageu će to biti treće dijete, nakon sinova Ka-Ela Coppole (16) i Westona Coppole (31) kojeg je dobio u prethodnim vezama.

"Budući roditelji su ushićeni!" rekao je glumčev glasnogovornik.

Nicolas i Rika vjenčali su se 16. veljače 2021., a imali su malo intimno vjenčanje u hotelu Wynn u Las Vegasu. Inače, Nicolas je izabrao baš taj datum jer je na taj dan rođen njegov pokojni otac August Coppole.

Inače, glumac je zaruke najavio u bratovoj radijskoj emisiji 2020. godine, nakon što je Riko bila u New Yorku s njim.

"Ona je napustila New York i vratila se u Kyoto, Japan, a ja sam se vratio u Nevadu i nisam je vidio šest mjeseci. Zaista smo sretni zajedno i jako smo uzbuđeni zbog vremena koje provodimo zajedno pa sam na kraju samo rekao: 'Vidi, želim se udati za tebe' i zaručili smo se na FaceTime-u", kazao je u emisiji.

Par se upoznao se u Shigi u Japanu 2020. godine preko zajedničkih prijatelja, a glumac je tamo bio na snimanju filma 'Prisoners of the Ghostland'. Na naslovnici časopisa debitirali su kao par kada su pozirali za časopis Flaunt u listopadu 2021. Sljedeći mjesec, par je prošetao crvenim tepihom na zabavi magazina GQ za muškarce godine 2021. u West Hollywoodu u Kaliforniji. No, prvi put su uočeni zajedno u veljači 2020. kada ju je odveo u New Orleans kako bi posjetio grobnicu koju je kupio za sebe još desetljeće ranije.

Nicolas Cage je bio u braku s Alice Kim od 2004. do 2016. godine, a ona je majka njegovog najmlađeg sina Kal-Ela. Nicolas se prije ženio još četiri puta - uključujući i oskarovku Patriciu Arquette od 1995. do 2001. godine. Vjenčao se i s kćeri Elvisa Presleya Lisom Marie Presley, no razveli su se nakon dvije godine. Nicolas je također bio u braku samo nekoliko dana 2019. s Erikom Koike. Svog najstarijeg sina Westona je dobio s Christinom Fulton, ali se nikada nisu vjenčali. Riko je uzela prezime svog muža - i sada je legalno Riko Cage.

