Neve o Željku i njegovom komentaru da je premirna: 'To je do njega, kod Žige sam se opustila'

Nevenka Bekavac, jedna od najpoznatijih sudionica showa "Ljubav na selu", bratila se u novoj sezoni i pokušava osvojiti srce farmera Željka.

"Pismo sam izabrala poslati jednom farmeru, a on mi se po godinama i po svemu činio najidealniji", rekla je kandidatkinja Nevenka Bekavac za RTL.hr.

Odradila je svoj prvi spoj sa Željkom iako nisu razmijenili puno riječi. No, Željko je prokomentirao kako je Nevenka možda premirna za njega.

"Miran je i on. To je do njega. Muškarac prvi preuzima inicijativu, ako se ja njemu sviđam, on će mene i osvajati. On kao da se stidi. Mislim da nije pokazao pravo lice. Nije to do mene, to je do njega. Kod Žige sam se, primjerice opustila", rekla je Neve, odlučna da će se zbog muškarca promijeniti samo ako bude iskreno zaljubljena.

„Imamo godina isto, voliš ples, planinarenje, nešto tako slično i ja volim“, kazala je Neve, dodavši da bi se preselila u Ogulin ako zatreba, „Osjetila sam neke leptiriće. Mogla bih neki potez povući, kako kažu. Možda bismo mogli plesati.“

"Prije sam bila življa i drugačija, ali život me nije mazio. Znam da sada trebam biti društvena i aktivnija, ali nije mi bilo lako", rekla je Neve.

Njezin je suprug preminuo prije nepunih godinu dana te kaže kako razdoblje s njime nikad neće zaboraviti.

No, svjesna je kako vrijeme leti.

"Iskreno, za vezu bih pričekala, ali spremna sam za novu ljubav. Vrijeme mi prolazi, ne mogu ga vratiti. Mislim da bi mi bilo bolje da imam partnera", rekla je.

Inače, Željku se na prvu najviše svidjela Marija jer je u njezinim očima, kako kaže, vidio njezino toplo srce. Vesna mu je otkrila da radi u kuhinji, a Ines da ima slične hobije kao i on. „Bit će veliki problem kod mene što ću se vjerojatno brzo zaljubiti. A sad u koga – ne znam!“ poručio je farmer. „Osjetila sam da mi kuca u grudima, a njemu sam osjetila žar u očima, sjaj“, priznala je Marija, „poklonila bih mu i dušu i srce i svu ljubav ovog svijeta“. „Karakterno mi je super, ali je malo debeljuškasta“, komentirao je farmer. „Vjerujem da osamdeset posto kemije ima s njegove strane“, komentirala je Vesna.

