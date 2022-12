Netflix objavio najavu za dokumentarac o Harryju i Meghan: 'Nitko ne vidi što se događa iza zatvorenih vrata'

Netflix je objavio najavu za 107 milijuna vrijednu dokumentarnu seriju s princem Harryjem i Meghan Markle u glavnim ulogama. Javnost je prvi put imala prilike vidjeti intimne fotografije para, a među njima je i ona na kojoj Meghan plače. Dok se ta fotografija pojavljuje, u pozadini se čuje Harryjev glas koji govori: ''Nitko ne vidi što se događa iza zatvorenih vrata''. Ostale fotografije pak prikazuju njihov svakodnevni život i posebne trenutke koji uključuju Meghan kako ljulja svoj trudnički trbuščić, Harryja dok svira gitaru i par kako pleše na svom vjenčanju.

Najava koja traje minutu i 12 sekundi privukla je veliku pažnju, a počinje pitanjem producenta. ''Zašto želite napraviti ovaj dokumentarac?''. Potom se pojavljuju obiteljske fotografije među kojima je i ona s Williamom i Kate, a Harry govori: ''Morao sam učiniti sve što sam mogao da zaštitim svoju obitelj''.

Potom se fokus prebacuje na Meghan koja govori: "Kada su ulozi ovako visoki, nema li smisla čuti našu priču od nas?".

Podsjetimo, nešto prije objave službene najave dokumentarca pojavila se fotografija malenog Archieja. Meghan Markle i njezina majka Doria Ragland putem zooma su razgovarale s izvršnim direktorom konzultantske tvrtke za društveni utjecaj Full Circle Strategies Jotakom Eaddyjem, a društvo im je bio mališan.

Fotografiju je na društvenim mrežama podijelila profesorica Duchess Harris, specijalizirana za američke studije i feminizam. Inače, roditelji su malenog Archieja pokazali tek nekoliko puta, posljednji puta kada je Meghan gostovala u showu Ellen DeGeneres.

Jednom prilikom Meghna je rekla kako mališan ''ima predivan temperament i kako je jako miran, baš poput anđela''. Inače, Archie ima dvojno državljanstvo SAD-a i Velike Britanije.

This is the instagram feed that was stolen from us pic.twitter.com/6aN66eAFfQ