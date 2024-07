Nesvakidašnja situacija: Engleskog nogometnog reprezentativca s tribina će pratiti supruga i ljubavnica

Reprezentacije Engleske i Španjolske u nedjeljnom finalu odlučuju tko će biti sljedeći prvak Europe u nogometu. Jedan od glavnih aduta 'Tri lava', kako glasi popularni nadimak Engleza, sigurno je desni bočni Manchester Cityja Kyle Walker (34), kojeg na Olimpijskom stadionu u Berlinu očekuje dvostruki izazov. Naime, osim protivnika na terenu, Walker će morati obratiti pozornost i na tribine, na koje su svoj dolazak najavile njegova supruga Annie Kilner, ali i ljubavnica Lauryn Goodman, pišu britanski mediji. Inače, riječ je o bivšim prijateljicama, a razuzdani nogometaš s obje ima djecu.

Annie i Lauryn navodno su već stigle u Njemačku kako bi u finalu podržale izabranike Garetha Southgatea, s posebnim fokusom na kontroverznom Walkeru. Tamošnji mediji također tvrde kako su zaštitari engleske reprezentacije dobili poseban zadatak da Goodman drže podalje od nogometaša Engleske i njihovih obitelji, a sve kako bi se izbjegao potencijalni incident. - Lauryn je problematična i Anniena najgora noćna mora bi bio susret s njom. Priča se da su sjedala Lauryn na tribinama udaljena manje od 100 metara od Annienih - otkrio je neimenovani izvor.

Osim zaštitara, da se Walkerova supruga i ljubavnica ne sretnu u Njemačkoj brinu se i ostale odabranice engleskih nogometaša, popularne WAGS-ice, među kojima su Megan Pickford - supruga golmana Jordana Pickforda, Anoushka Santos - djevojka braniča Lukea Shawa te Tolami Benson - djevojka napadača Bukayja Sake. Izvori bliski djevojkama tvrde: - Čuvaju joj leđa. One sve znaju Annie već dugo vremena. Drže se zajedno i žele joj pokazati da nije sama. Megan, Anouska i ostale cure ne mogu ni zamisliti kroz što Annie prolazi. Mora biti veoma teško, pogotovo što se sve odvija pred očima javnosti. Ona se nosi s time što je Kyle učinio, no želi to činiti privatno. Ipak, Annie je odlučila svoje osjećaje ostaviti po strani kako bi njihove zajedničke sinove odvela na utakmicu. S druge strane, prisutan je sojećaj zbunjenosti zašto bi Lauryn išla na utakmice - otkrili su za The Sun.

Annie i Walker zajedno su već više od 15 godina, a upoznali su se dok je tada 17-godišnji Kyle još uvijek igrao za svoj dječački klub Sheffield United. Nogometaš sa svojom ljubavi iz mlađih dana ima četvoricu sinova čija imena počinju na slovo 'R' - Roman, Riaan, Reign i Rezon. Kilner je dosad gledala sve suprugove utakmice na prvenstvu a, kako piše Daily Mail, ponosni otac na kraju svakog dvoboja kažiprstima obje ruke formira slovo 'R' kao posvetu svojim sinovima. Kamere su uhvatile crnokosu Annie tijekom utakmice polufinala protiv Nizozemske. S druge strane, Goodman je s tribina pratila dvoboj grupne faze s Dancima te je na društvenim mrežama objavila fotografiju sinčića Kaira kako se u očevom dresu s brojem dva kreće prema stadionu. Walker i Lauryn svoju su aferu počeli 2019. godine, a uz sinčića zajedno imaju i 11-mjesečnu kćerkicu.

Lauryn je početkom godine rekla da je nogometaševoj supruzi DNK test koji potvrđuje da je Walker otac njezine kćeri. - Bila je hladna i smirena jer je sumnjala da je Kyle otac - otkrila je Goodman. - Kyle nije pozvao Lauryn niti bilo koga iz njezine obitelji na utakmicu. Njezina je priča neistinita. Naravno da može uživati u utakmicama, kao i ostatak zemlje, ali to zapravo nema nikakve veze s Kyleom ili njegovom obitelji", kazao je izvor za Daily Mail, na što je Luryn uzvratila: - Kairo ne bi trebao gledati svog tatu kako igra za svoju zemlju s TV-a u Engleskoj - on zaslužuje biti tamo - prenose mediji.

Goodman je nedavno otkrila i da će na utakmicama početi snimati svoj reality show "The Life Of WAGS" koji će govoriti o aferama nogometaša. Koliko je do sada poznato, u realityju će sudjelovati i Rita Johal, koja ima djecu s Riyadom Mahrezom. Navodno je Goodman razgovarala s najmanje pet drugih ljubavnica nogometaša koje će svoje priče podijeliti. - Tužno je što Lauryn nastavlja privlačiti pozornost javnosti za svoju osobnu korist stalnim komentarima po svojim društvenim mrežama i unutar mainstream medija. Kyle nije emocionalno prisutan u životima Laurynine djece, ali će se uvijek brinuti za njih financijski - rekao je izvor blizak nogometaševoj obitelji.

Podsjetimo, početkom godine Annie je na svojim društvenim mrežama saopćila da se ona i nogometaš razvode. - Ovo dijelim kao odgovor na sva nedavna pitanja medija o mom braku. Nakon dugogodišnje veze i troje divne djece, odlučila sam okončati svoj odnos s Kyleom. Ne želim davati dodatne komentare. Molim da se poštuje privatnost mene i naše troje malene djece u ovim teškim trenucima - poručila je tada Kilner. Ona je Walkera prije pet godina već jednom izbacila iz kuće kad je saznala za prevaru s Lauryn. Cityjeva zvijezda, prema tvrdnjama, sudjelovao je i u orgijama s prostitutkama tijekom pandemije koronavirusa, dok je u ožujku prošle godine snimljen u društvu nepoznate djevojke.

