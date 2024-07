Hrvatska je i ove godine visoko na ljestvici top festivala, a odlična zabava nije samo na moru nego i na kontinentu

Hrvatska se iz godine u godinu sve bolje pozicionira na europskoj ljestvici odličnih festivala, koji također pomalo postaju dio turističke ponude jer tisućama mladih upravo su to najbolji motivi za dolazak u našu zemlju. I, dakako, sva događanja na obali po defaultu privlače pozornost, no i na kontinentu je sve više onih koja imaju ozbiljan broj posjetitelja. Temperature su opako porasle, kalendarski je već odavno došlo ljeto, a i dio ljudi već je na godišnjem odmoru. Upravo godišnji mnogi povezuju s odlaskom na more i dobrom glazbom, koje ni ove sezone neće nedostajati, a za to su se pobrinuli mnogi glazbeni festivali koji nas očekuju na ovim visokim temperaturama.

Neka domaća i neka svjetski poznata događanja s pregršt zabave na rasporedu su ovog ljeta, a sve počinje jednim od najvećih i najpoznatijih, Ultra Europe festivalom u Splitu. Partijaneri iz cijelog svijeta u gradu pod Marjanom sinoć su započeli sa zabavom, a puno zabave uz elektroničku glazbu na rasporedu je do 14. srpnja na Parku mladeži. Ultra Europe obično prate velike turističke gužve te puno glazbe, plesa i zabave, a ove godine glazba se čuje s čak četiri pozornice na kojima tijekom tri večeri nastupaju najveća imena elektroničke glazbe kao što su Hardwell, Martin Garrix, Afrojack, Armin van Buuren, Adam Beyer, Boris Brejcha, Eric Prydz, Timmy Trumpet i brojni drugi, a možemo čuti i i domaća imena kao što su Tomo in der Mühlen i DJ Jock.

Nakon odlične zabave brojnih mladih u Splitu festivalska pozornica seli se u Šibenik, gdje će već krajem tjedna, točnije od 18. do 21. srpnja, biti održano prvo izdanje Sea Sound Festivala, koji je zapravo nasljednik ugašenog Seasplash festivala. Na Martinskom poluotoku nasuprot Šibenika, tik uz more, što pridonosi posebnoj čari festivala, svi željni zabave moći će se opustiti i zaplesati ispred jedne od pet pozornica na kojima će ukupno nastupiti gotovo 60 imena. Vibronics feat. Vanya O & Dannielle Dee, Paolo Baldini DubFiles, Deekline, Wicked Dub Division feat. Michela Grena, One Dread, Dr. Obi meets Anja G, Roo T & Sistah Tena, The Homgrowns i SlonOff samo su neki koje ćemo moći čuti, a tu su i domaća imena poput dua Cura i Dečko.

A da ne bi bilo priče kako se ljeti na kontinentu ništa ne događa, tu je još jedan festival. U isto vrijeme kada se možete zabavljati u Šibeniku, to ćete moći i u Međimurju. Naime, u mjestu Brezje od 19. do 21. srpnja na rasporedu je u Forestland. Radi se o jednom od najvećih regionalnih festivala, koji ove godine ima svoje 12. izdanje, a imena koja se na popisu izvođača na ovom događanju ističu su nizozemski DJ Fedde Le Grand i američki DJ Diesel, poznatiji kao Shaquille O'Neal. Forestland ima dvije pozornice, a na njima među brojnim imenima prepoznajemo i ime domaćeg radijskog DJ-a Vedrana Cara.

Slijedi nekoliko dana odmora, a zabava se nastavlja u blizini. U Koprivnici se od 25. do 27. srpnja održava 13. izdanje festivala RockLive na kojem će, među ostalima, nastupiti i Vojko V, Pipsi i Kawasaki 3p. U isto vrijeme u Dalmaciji je na rasporedu Outlook Origins. Radi se o festivalu koji se od 25. do 29. srpnja održava u Tisnom, a namijenjen je obožavateljima elektroničke glazbe.

Početkom kolovoza zabava se ponovno seli u unutrašnjost. U okolici Slunja od 5. do 11. kolovoza održava se MO:DEM festival koji će imati tri pozornice: The Hive, The Swamp i The Seed, no sam festival posebnu pozornost pridaje i dnevnim sadržajima, radionicama, sajmu...

U prvoj polovini kolovoza i dalje ostajemo na kontinentu, a iz Slunja se selimo u Osijek, gdje se od 15. do 17. kolovoza održava Pannonian Rock Festival. Radi se o najvećem heavy metal festivalu u Hrvatskoj koji ugošćuje imena regionalne i strane glazbene scene. Među stranim izvođačima našli su se Vader, Nervosa i Stranger Vision, a od regionalnih bendova nastupaju Đubrivo, Cold Snap, Noctiferia i drugi. Pannonian Rock festival ove se godine održava drugi put.

Samo nekoliko dana nakon zabave u Osijeku vraćamo se na Jadran. Naime, Sonus Festival održava se od 18. do 22. kolovoza na Zrću, a namijenjen je publici koja voli elektroničku glazbu. Na pozornici ove će godine publiku zabavljati: 999999999, Adam Beyer, Sara Landry, Vintage Culture, Kevin de Vries, I Hate Models i mnogi drugi.

Kraj kolovoza predviđen je za povratak na kontinent, a u Varaždinu se u ovo vrijeme održava i Špancirfest. Od 23. kolovoza do 1. rujna ovaj festival donosi raznovrsni program koji se sastoji od koncerata, radionica, predstava, izložbi i drugih sadržaja. Koncertni program još nije objavljen, ali će biti uskoro i znamo da neće razočarati. Osim toga, znamo i da će jedan dan nastupiti Baby Lasagna, glazbenik pravog imena Marko Purišić.

Sezonu festivala na moru zatvaramo u Tisnom i to s Dimensionsom. Radi se o festivalu koji se održava od 29. kolovoza do 2. rujna, a na njemu se očekuju nastupi više od 140 imena elektroničke glazbene scene.

