Mlada britanska zvijezda: 'Blues je prisutan u svakoj glazbi, a mnogi mladi ljudi to ne shvaćaju'

Premda mu je samo 19 godina, mladi britanski glazbenik Toby Lee održao je jedan od najboljih koncerata u sedam godina postojanja Thrill Blues Festivala u Trilju. Njegova virtuoznost i strast prema bluesu čine ga izuzetnim izvođačem, a proglašen je i najboljim mladim blues glazbenikom tri godine zaredom te je time ušao u Blues Hall of Fame u Velikoj Britaniji. Njegove pjesme imaju već 500 milijuna pregleda na mrežama, a dijelio je pozornicu s velikanima kao što su Buddy Guy, Billy Gibbons, Joe Bonamassa i Slash. Inače, Lee je postao svjetska senzacija 2015. godine, kada je imao samo deset godina. Tada je snimio video u spomen na velikog B.B.Kinga, koji je preminuo te godine. Video je postao viralan, a Toby jedna od najvećih svjetskih zvijezda. Uslijedile su i glumačke uloge, pa je nastupio i u popularnom mjuziklu “School Of Rock” na londonskom West Endu.

Ove godine bili ste headliner Thrill Blues Festivala u Trilju. Jeste li već bili čuli za taj festival na kojem su nastupila neka od najpoznatijih svjetskih imena bluesa? Kako je bilo nastupiti u Trilju?

Prava je čast bila biti headliner na Thrill Blues Festivalu – slijedeći korake nevjerojatnih umjetnika kao što su Robben Ford, Sherrie Williams i Big Daddy Wilson! Već sam čuo za festival pa mi je bilo nevjerojatno drago što sam nastupao na toj pozornici. I zaista, mogu vam reći da je bilo predivno iskustvo. Osjećao sam se kao da sam u Memphisu. Cijeli moj bend je mlad, uživamo u svirci. Naš zvuk opisao bih kao blues s prizvukom soula.

Jeste li već bili u Hrvatskoj? Što znate o našoj zemlji?

Prvi sam put u Hrvatskoj i jako se veselim što ću naučiti više o vašoj zemlji.

Kako ste se zaljubili u blues? Imali ste samo osam godina kada ste počeli sami svirati. Koji su vam bili uzori?

Dolazim iz glazbene obitelji pa je naša kuća uvijek bila puna instrumenata koje sam mogao uzeti u ruke. Moja mama svira klavir, pa sam ga onda i sam počeo svirati, ali otkrio sam da više uživam u bubnjanju. Jednog sam dana odlučio svojim bubnjarskim palicama udarati po maminim tipkama klavira i slomio sam ih! Onda sam uzeo gitaru – a ostalo je povijest…. Rekao bih da nisam ja pronašao blues, nego on mene. Odmalena sam postao opsjednut B. B. Kingom i Steviejem Rayom Vaughanom i oni su moji heroji, iako je moj prvi glazbeni utjecaj bio Buddy Holly. Kako je vrijeme prolazilo, gravitirao sam težem bluesu kakav sviraju Rory Gallagher, Walter Trout i Gary Moore. Bernie Marsden i Whitesnake stalno su svirali u mojoj sobi, a Bernie je postao dobar prijatelj i mentor. Bio sam shrvan kad je preminuo. Moja je glazba sada mješavina svega navedenog.

Imali ste samo deset godina kada je vaša posveta B. B. Kingu postala viralna. Kako ste došli na ideju da napravite taj video i kako ste se osjećali kada je postao viralan?

Često sam nedjeljom ujutro svirao svoju gitaru u pidžami i odlučio sam snimiti “Thrill is Gone” iz zabave. Mislio sam da je dobro ispalo pa ju je moj tata stavio na Facebook da vide moji prijatelji i obitelj. Nismo ni slutili da će to vidjeti toliko ljudi!

Godine 2016. glumili ste Zacka u predstavi “School Of Rock”. Kakva iskustva nosite iz te predstave?

Bila je to duga priča – otišao sam upoznati glumačku ekipu predstave “School of Rock” na Broadwayu u SAD-u. Predstava je tamo već bila na repertoaru, ali rečeno mi je da postoji mogućnost da će doći u London. Naravno, kontaktirali su me u vezi s londonskim audicijama i ja sam pristao. Na audiciji je bilo stotine ljudi, ali na kraju sam pozvan i dobio sam ulogu. Bilo je apsolutno nevjerojatno i upoznao sam toliko talentiranih mladih glazbenika. Igrao sam Zacka godinu dana i to je nešto što nikada neću zaboraviti. To mi je dalo disciplinu da nastupam uživo svake večeri i zahvaljujući tome postao sam glazbenik kakav sam danas.

Kako biste opisali svoj stil sviranja?

Ja sam samouk pa imam vlastiti način sviranja koji sam naučio od svojih uzora tijekom godina. Volim improvizirati i rijetko sviram istu stvar dvaput, osim ako nije u pitanju solo iz mojih objavljenih pjesama, gdje se pokušavam držati originala.

Svirali ste s mnogim glazbenim velikanima, tko je od njih ostavio najbolji dojam na vas?

Svi oni imaju priču iza sebe i mogao bih vam dosađivati satima! Buddy Guy je bio tako cool. Kad si na pozornici s njim, nema petljanja. Vrijeme je za posao, ali je i zabavno. Joe Bonamassa pružao mi je veliku potporu i ne samo da je nevjerojatan gitarist, već ima i izvrstan smisao za humor, a ja sam također štreber s gitarom, tako da se jako dobro slažemo.

Joe Bonamassa nazvao vas je “budućom superzvijezdom bluesa”. Što mislite o tome?

Bio je to komentar na moj video u posvećen B. B. Kingu, kad sam bio vrlo mlad. Nisam siguran da on to sada misli, ali ja dajem sve od sebe. Bila mi je prava čast i jako me inspiriralo.

Što mislite koliko je blues danas popularan među mladima vaših godina? Ima li još mogućih velikih zvijezda među mladima?

Moje mišljenje o tome je da je blues prisutan u svakoj glazbi, a mnogi mladi ljudi to ne shvaćaju. Postoje mnogi oblici bluesa i nadam se da ću nadahnuti mlađu generaciju da održi blues na životu. Mislim da postoji još potencijalnih zvijezda, blues je u igri.

Kada planirate novi album?

Završili smo novi album koji izlazi u kolovozu, novi singlovi izlaze kasnije ovog mjeseca. Publika na Thrill Blues Festivalu imala je priliku prva čuti nove pjesme.

