Neno Belan uoči zagrebačkog koncerta: Svi koji su ušli u moj bend odmah su imali 'vatreno krštenje'

Neno Belan i njegovi Fiumensi u zagrebačkom Domu sportova u subotu 11. veljače proslavit će 25 godina zajedničkog djelovanja na slavljeničkom koncertu koji je rasprodan. Omiljen među publikom i kritikom, Belan će iduće godine proslaviti 40 godina karijere tijekom koje je napisao i otpjevao brojne hitove, a kakvi su mu planovi za proslavu četiri desetljeća na glazbenoj sceni, što se kuha u njegovoj glazbenoj radionici, zašto najviše uživa u izvođenju ljubavnih pjesama i je li i sam zaljubljive prirode, glazbenik nam je otkrio u intervjuu neposredno prije svog zagrebačkog koncerta.

Već tradicionalno nastupate u povodu Valentinova pa ćete tako večeras nastupiti u Domu sportova. Zanimljivo je da je koncert podijeljen u dva dijela, akustični i električni. Kako će sve izgledati, tko su sve gosti?

Koncert u Domu sportova ustvari je zamišljen kao proslava 25. godišnjice zajedništva mene i mog benda. Bit će napravljen u dva dijela, prvi dio zovemo Mediteranski orkestar i svirat ćemo na akustičnim instrumentima ili, kako se to popularno kaže, unplugged, a uz nas će na bini biti i naši prijatelji koji će svirati neke dodatne instrumente kao što su akustična gitara, bas, mandolina, violina, udaraljke, saksofon, a bit će i tu kompletan mali orkestar sastavljen od petnaestak gudača i peteročlane puhačke sekcije. Sve to, naravno, u posebnim aranžmanima prilagođenim za tu formaciju, a aranžmane za orkestar radio je moj basist Olja Dešić, koji će i dirigirati tim orkestrom. Drugi dio zovemo Rock-galama i u njemu ćemo zasvirati klasičnu pop-rock svirku s električnim instrumentima, moj band i ja, ali pojačani brass-sekcijom i udaraljkama. Uopće ne sumnjam da ćemo rasplesati cijelu dvoranu. Sve to pratit će vrhunska produkcija, zvuk, svjetla i vizuali. Poručujemo svima, dobro pripremite glasnice jer ćete poznate refrene pjevati s nama tri i pol sata! Nije tajna i koji su posebni gosti, osim spomenutih dodatnih glazbenika, imat ćemo i tri gosta pjevača, redom Elenu Stellu, jazz-pjevačicu iz Zadra, zatim Jakšu Jordesa koji i inače s nama svira saksofon, ali je i novi pjevač Daleke obale pa će s nama i zapjevati jednu njihovu pjesmu te naš dragi luckasti prijatelj Davor Gobac!

Foto: Anamarija Vartabedijan

Ovim koncertom slavite 25 godina suradnje s Fiumensima. S Đavolima ste svirali manje od 10 godina, a Fiumensi vas prate 25 godina. Je li vam vrijeme proletjelo, kako je to izgledalo na početku, kako ste okupili bend?

Vrijeme je doista nevjerojatno brzo proletjelo. A ako se vratimo na početke, taj proces okupljanja ustvari je trajao dulje od godinu dana. Ja sam imao neku postavu benda prije, a onda kako su jedan po jedan odlazili iz te postave, dolazio je jedan po jedan Fiumens u nju, prvo Leo, zatim nakon pola godine Olja i napokon Vedran nakon više od pola godine. Ne postoji, dakle, konkretan datum okupljanja, jer je okupljanje dakle trajalo od ljeta 1996. do jeseni 1997. godine. Ono što je dalje zanimljivo jest da su svi koji su ušli u bend imali "vatreno krštenje" bez probe jer je uvijek bilo sve u zadnji čas i na paniku, ha-ha. Ali svi su se odmah odlično snašli!

Uvijek govorite da pjevate samo ljubavne pjesme, jeste li i sami zaljubljive prirode?

Još u mladosti, na samim glazbenim počecima, osjetio sam da je pjevati o ljubavi moj prirodni odabir. Postoje, naravno, i neke druge teme, socijalne, filozofske, društvene, političke itd., ali osjećam da nisu za mene, a naravno, postoje moji kolege koji to izvrsno rade. Sami izvedite zaključak jesam li zaljubljive prirode.

Bili ste direktor Zagrebfesta, a ove godine na tom festivalu nastupit ćete s pjesmom "Žuti semafor", još jednom suradnjom s Nikšom Sviličićem. Kako je nastala pjesma, je li Nikša sada vaš stalni suradnik?

Nikša se poljednjih godina ustalio kao moj vjerni suradnik, a interesantno je da smo se upoznali kad mi je tad nepoznat Nikša prišao i upitao me bih li mu gostovao na njegovoj autorskoj ploči. Ja sam preslušao njegove materijale, učinilo mi se to zgodnim i pristao sudjelovati na jednoj pjesmi. Nakon toga je on meni u nekom druženju na gitari pokazao pjesmu "Na Cvitnu nedilju" i njome me momentalno oborio s nogu. Ja sam ga upitao za koga je radio tu pjesmu, on je rekao da ne zna, a ja sam mu odgovorio "E, ja znam – za mene!" Snimio sam je i objavio, a onda smo zajedno napravili i "Jube moja znaj", ultimativni radijski hit, te napokon sad i "Žuti semafor", koji ćete uskoro i čuti. Imamo i "u ladici" još nekoliko odličnih zajedničkih pjesama koje čekaju svoj trenutak.

Kako inače nastaju vaše pjesme, pišete li prvo glazbu li tekst?

Pa običaj mi je pisati prvo glazbu, najčešće uz gitaru, kad sam u inspiraciji, a onda na nju polako slagati tekst. Premda ima i obrnutih situacija, ova prva je puno češća. Kad sam zadovoljan tom fazom uz gitaru i tekstom, onda polako u svom studiju radim aranžman i gradim je dalje. Tu često uskoče i moji ljudi iz benda nešto odsvirati, ali i neki drugi glazbenici sa strane, sve po potrebi. I onda miks i master koji također sam napravim, i to je to! Čarolija je tu.

Najavili ste da snimate i prepjeve svojih pjesama za inozemno tržište. Anezi je nedavno snimila spot za prepjev "Kavanne" na njemački. Kakav je plan, kada će te pjesme van?

Radi se o mom sad već višegodišnjem projektu prepjevavanja nekih mojih starih pjesama na druge jezike i u malo drugačijim aranžmanima naslonjenim na južnjačke ritmove (samba, bossa nova, reggae, ska, swing itd). Sve je počelo prije nekoliko godina u doba korone sa zadarskom jazz-pjevačicom Elenom Stellom s kojom sam napravio 10 pjesama prvo na engleskom, a potom i na talijanskom jeziku. Pa i na hrvatskom! "Samba i ti" je bio prvi objavljeni singl na hrvatskom. Zatim je došla na red i Poljakinja Emilia Debska, s kojom sam napravio te iste pjesme na poljskom i na slovenskom (muž joj je Slovenac i odlično vlada tim jezikom). I naposljetku je tu i prijateljica i pjevačica Anezi, s kojom sad radim prepjeve na njemački i za koje imam i konkretan interes jednog njemačkog izdavača. Vidjet ćemo što će biti.

Što još pripremate ove godine?

Poslije ovog slavljeničkog i rasprodanog koncerta u Domu sportova dovršit ću, kako smo već prije spomenuli, novi singl pod nazivom "Žuti semafor", nastavit ću raditi i na prepjevima o čemu sam u prethodnom odgovoru sve rekao, mjuzikl "Bambina" obnavlja se u splitskom HNK u svibnju, idemo i prema filmu, radit ću i novih nekoliko dueta, a za 2025. spremamo se napraviti i veliki slavljenički koncert u zagrebačkoj Areni u povodu 40. godišnjice mog umjetničkog djelovanja koja će biti tada!

