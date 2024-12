Ne propustite! Sutra u 11 sati kreće nova emisija posvećena najpopularnijoj glazbi u regiji

Hrvatska glazba u posljednjih godinu-dvije ima potpuno novo ruho na vrhu top-ljestvica, a to je trap. Ono što je inače u svijetu poznato kao žanr, kao moderna inačica rap glazbe, u Hrvatskoj nosi nešto drukčiju definiciju. U Hrvatskoj je trap postao kultura, a ne samo žanr. U društvu nadolazećih i potentnih mladih glazbenika koji dolaze do sve brojnije publike, pod trapom se podrazumijevaju i žanrovi kao što su house, pop ili punk i brojne druge stilske kombinacije. Priča je to koja se organski gradi već više od deset godina, od samih početaka s festivalima kao što su Drito iz Tvornice, pa sve do danas kad imamo plejadu novih izvođačkih lica koja bez problema diljem Hrvatske svakog vikenda rasprodaju svoje koncerte u klubovima, ali i u velikim dvoranama. Riječ je o nizu izvođača koji nerijetko broje milijune pregleda svojih pjesama te imaju iznimno lojalnu bazu obožavatelja.



Godinama je hrvatska trap kultura bila ignorirana u mainstream medijima, bez obzira na činjenicu što su i tada gradili nešto veliko. Tim je posebnije što su ovi izvođači, čak i unatoč manjku pozornosti medijske 'mašinerije', uspjeli doći na veliku pozornicu predanim radom, pjesmama koje publika voli i nastupima za koje se gotovo stalno traži karta više. Čak i danas, kad su ta mlada i iznimno talentirana lica došla do takvih uspjeha da ih je postalo nemoguće ignorirati, zaslužuju puno više pozornosti u hrvatskom javnom prostoru nego što je to trenutno slučaj. Ta teza proizlazi iz usporedbe broja mjesečnih slušatelja na najpopularnijoj glazbenoj platformi Spotify i broja članaka i intervjua u mainstream medijima. O nekim pop-izvođačima koji nemaju ni po 10 ili 20 tisuća mjesečnih slušatelja nađu se stotine i stotine različitih članaka, dok ekipa iz trap kulture ima po stotine tisuća mjesečnih slušatelja, a o njima tek tu i tamo osvane koji članak. Dok spomenuti "gurani" pop-izvođači ne mogu rasprodati ni najmanje prostore te nastupaju po šoping centrima, glavni akteri našeg projekta iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, pune lokacije kao što su Tvornica kulture, Boćarski dom ili Dom sportova.



Ponukani ovim zaključkom da ljudi koji imaju stvarni i opipljivi interes publike itekako zaslužuju više javnog prostora, zapravo javnog prostora posvećenog upravo njima, mlade snage Večernjeg lista osmislile su projekt Trapavica, emisiju temeljenu na formatu intervjua u kojem će najbolji izvođači iz trap svijeta dobiti zaslužena svjetla pozornice kako bi ispričali svoju stranu priče. Iako se emisija temelji na formatu intervjua koji vodi novinar Večernjeg lista Edi Džindo (a.k.a. Edlib), Trapavica nije klasičan podcast. Osim samog razgovora emisija će biti začinjena mnogim malim zabavnim segmentima u kojima će gosti reagirati na komentare publike ispod vlastitih pjesama, birati najbolje moderne hrvatske izvođače po karakteristikama poput stihova, melodičnosti i karizme, ali nam i ispričati kratku priču o najdražoj pjesmi, nastupu, spotu ili osobi u njihovim karijerama. Te segmente ćete moći vidjeti u emisiji, ali i u našim kratkim videoformatima na društvenim mrežama Instagram, TikTok i Facebook.

U prvoj epizodi Trapavice gostuje jedan od predvodnika trapa u Hrvatskoj, jedan jedini Hiljson Mandela. S trap grupom KUKU$, s kojom djeluje sad već više od deset godina, postao je jedan od pionira novog pokreta u hrvatskoj modernoj glazbi, a u posljednje tri godine paralelno je zaplovio i u samostalne izvođačke vode te došao do apsolutnog vrha glazbenih ljestvica. Njegov debitantski album Mandela Effect iz 2022. godine jedan je od najuspješnijih glazbenih projekata u Hrvatskoj proteklih godina, a nastavio se dalje penjati u domaćoj glazbenoj hijerarhiji ovogodišnjim hitovima 'Ankaran', '7 Ujutro' te posebice duetom s Miach 'Anđeo', pjesmom koja je došla na prvo mjesto svih mogućih ljestvica u Hrvatskoj, ali i šire. Osim solo karijere i angažmana s grupom KUKU$, Hiljson djeluje i u alternativnom rock-bendu Prazna Lepinja.



Kako je uspio nadvladati vlastiti ego i gledati ponizno na rast svoje glazbene karijere, kako uspijeva biti u tijeku s najnovijim glazbenim trendovima i konstantnim promjenama na sceni, tko su za njega najpodcjenjeniji izvođači na hrvatskoj glazbenoj sceni, nastupa li na vjenčanjima i privatnim zabavama? Sve to, ali i puno više od toga doznajte u premijernoj, prvoj epizodi emisije Trapavica koja će iod sutra biti dostupna na YouTube kanalu Večernjeg lista