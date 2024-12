FOTO Ekskluzivno! Pogledajte raskošnu vilu Ivana Rakitića i njegove obitelji nedaleko od Splita

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri trenutačno su jedan od najpoznatijih parova u Splitu. Par se nedavno preselio u Strožanac, naselje nedaleko od Splita, zbog Ivanova ugovora s Hajdukom. Njihov novi dom nalazi se u kompleksu luksuznih vila okruženih prirodom. Fotografije vile, koje je ustupio čitatelj Večernjeg lista, prikazuju elegantnu sivo-bijelu kuću s dvije garaže, od kojih Rakitić koristi jednu.

Ivan i Raquel u braku su od 2013. godine i imaju dvije kćeri – Altheu, rođenu 2013., i Adaru, koja je na svijet stigla 2016. godine. Nakon što je potpisao za Hajduk, par se prije pet mjeseci preselio, a gdje uživaju u obiteljskom životu. Rakitić često ističe koliko mu je Raquel važna podrška i kako je njihova ljubavna priča nešto posebno.

U nedavnom intervjuu za In magazin otkrio je tajnu uspješnog braka, naglasivši važnost međusobnog poštovanja i ljubavi. "Rekao bih da su to poštovanje i ljubav, ta žar koja nas drži povezanima. Imao sam sreću što sam je upoznao prvog dana kad sam stigao u Sevillu. Često kažemo kako se osjećamo kao da se znamo iz nekog prijašnjeg života, toliko nam se razmišljanja poklapaju – od odgoja naše djece do planova." Dodao je i kako vjeruje da se sve u životu događa s razlogom.

Njihova ljubavna priča započela je 2011. godine kada je Rakitić stigao u Sevillu kako bi potpisao ugovor s istoimenim klubom. Tada je, kako sam kaže, imao samo 21 godinu. Po dolasku u grad bio je nervozan i nije mogao spavati, pa je zamolio brata da odu na piće. U baru je ugledao Raquel, koja je ondje radila kao konobarica. "Pomislio sam: 'Sviđa mi se ovaj grad.' Nisam znao ni riječ španjolskog osim 'bok', ali bratu sam rekao: 'Oženit ću tu ženu.'"

Ipak, kako bi osvojio Raquel, trebao ju je pozvati na spoj najmanje dvadeset puta, jer ga je isprva odbijala bojeći se da bi zbog njegove nogometne karijere mogao brzo napustiti grad. Na kraju je ipak popustila, a njihova ljubavna priča traje više od desetljeća. Vjenčali su se u tajnosti 2013. godine, a dvije godine kasnije organizirali su crkveno vjenčanje u Sevilli i ponovno izrekli sudbonosno "da". Danas uživaju u skladnom obiteljskom životu u luksuznom domu nedaleko od Splita.

