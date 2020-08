Natjecatelj u milijunašu potrošio sve džokere na ovom pitanju, biste li znali odgovor?

Natjecatelji showa 'Tko želi biti milijunaš' diljem svijeta često zabavljaju fanove ako ne znaju odgovor na pitanje koje mnogi smatraju iznimno jednostavnim. To se dogodilo i Paulu Curieviciju u jednoj epizodi emisije koja je reprizirana na britanskoj televiziji..

Foto: Screenshot

Naime, Paulo nije znao odgovoriti na pitanje za 64.000 funti o megapopularnom ženskom bendu Spice Girls.

Nje znao odgovoriti kako se zove drugi singl 'Spajsica' koji se popeo na prvo mjesto britanske top liste. U pomoć je zvao prijatelja, pitao je publiku, a kasnije je čak i pitao voditelja.

Točan odgovor je 'Say You'll Be There', a mnogi su na društvenim mrežama pisali kritike ba račun natjecatelja. Curevici je odustao na idućem pitanju.