Naša glumica centrom Zagreba prošetala u društvu supruga kojeg gotovo nikad ne viđamo

Glumicu Mirnu Medaković Stepinac (37) mnogi su zapazili zbog uloga u brojnim domaćim serijama. Posljednja u kojoj je glumila bila je 'Bogu iza nogu' gdje je igrala Ljubicu, načelnikovu tajnicu zaljubljenu u lokalnog mačo frajera Đuru.

Iako ju ne viđamo često u centru grada, Mirna je ovaj put vikend iskoristila za šetnju metropolom u društvu supruga Hrvoja Stepinca i njihove dvije kćerkice Kaje i Zore.

Modno usklađeni članovi obitelji stali su popričati s jednim poznanikom, a svi su izgledali veselo i vrlo simpatično.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 03.12.2022., Zagreb - Mirna Medakovic Stepinac sa suprugom Hrovojem Stepincem i kcerkama u setnji gradom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim u 'Bogu iza nogu' Mirna je glumila u drugim serijama kao što su ''Kud puklo da puklo'', ''Pod sretnom zvijezdom'', ''Dolina sunca'', a glumila je i u mnogima omiljenoj "Zabranjenoj ljubavi". Osim toga, ljubitelji kazališta gledali su je i u brojnim predstavama.

Podsjetimo, Mirna nam je jednom prilikom priznala kako joj izazov predstavlja usklađivanje privatnih i poslovnih obveza. Tada joj uz snimanje i igranje predstave s Kerekesh teatrom, nije ostalo previše vremena za obitelj i prijatelje koliko bi željela, pa je ovako opisala svoju situaciju.

- U glumačkom poslu je tako, ili imaš puno posla pa nemaš vremena, ili imaš malo posla pa nemaš mogućnosti. Nekako se trudim izbalansirati te dvije krajnosti bez da skroz "pati" moj privatni život, a da se ipak ostvarujem kao glumica - ističe Medaković. Pomoć supruga U tome joj pomaže suprug Hrvoje Stepinac koji je sada preuzeo na sebe većinu obaveza oko kućanstva i njihovih blizanki Kaje i Zore.

- Kad ja budem slobodnija, to će se drugačije podijeliti. Moje mišljenje je da je to bit zajedništva - razumijevanje i podrška. Naravno, tu su i baka i deda - napominje glumica koja nam je otkrila i kako njezine kćeri doživljavaju njezin posao.

- One znaju da im je mama "glumilica" i da puno radi. Još ne razumiju što to zapravo znači, ali im je drago kad dođu u dječje kazalište pa upoznaju glumce iz predstave. Ne dozvoljavam im da gledaju moje serije jer smatram da to nije primjeren sadržaj za njihovu dob - kaže Mirna.

