Stanković usporedio Peović s Thompsonom: 'Povijesna je nepravda da ima nadimak po ustaškom oružju'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2", jučer je u svojoj emisiji ugostio Katrarinu Peović iz Radničke fronte, a danas je na Facebooku usporedio s Markom perkovićem Thompsonom.

- I da završimo jučerašnju emisiju s jednom malom povijesnom nepravdom: Katarina Peović ima nadimak "Šmajser" po strojnici koja je bila službeno oružje ustaša i domobrana u 2.svj.ratu. dok se neki domoljubno religijski pjevači zovu "Thompson" po savezničkoj pušci, napisao je Stanković. Status je odmah dobio puno komentara gledatelja.

- Slučajnost, eto, i sama je rekla da joj to nije ni najmanje bitno, da je pacifist i ne razumije se u oružje, poručio je gledatelj.

- Kod nas je sve naopačke, tako da se i ovo podrazumijeva. Kata se pokusava boriti za radnika, ali kako izgleda svima je dobro, i to je OK, nastavila je gledateljica.

Podsjetimo, Stanković ranije ovog tjedna otkrio je da mu je gost u prošloj emisiji 'Nedjeljom u 2' trebao biti zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić. Tada je napisao i da će emisija biti u domovinskom duhu. Potom je otkrio da je Radić otkazao svoje gostovanje u emisiji.

- Ništa od Domovinskog duha! Mario Radić otkazao gostovanje u Nu2. Shvatio je u kom to smjeru ide tj.da bi morao skidati deset penala i da bi bilo malo prilika za golove. Kaže, cijeni me kao novinara, nije nikakav desničar i ustaša i on i ja bismo se u nekim drugim prilikama dobro slagali. Ništa...idem tražiti novog gosta – napisao je Stanković koji je istog dana objavio i kako mu je gošća Katarina Peović.

