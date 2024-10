Naša eurovizijska pobjednica slavi poseban dan: 'Nikad nisam upoznala osobu s toliko vrlina'

Pjevačica Emilija Kokić i bivši HRT-ov spiker Miljenko Kokot žive u jednom od najmirnijih brakova na domaćoj estradnoj sceni, a danas slave 11. godišnjicu otkad su izgovorili sudbonosno 'da'. Svoju ljubavnu priču nisu uspoređivali s onima iz bajki, gdje se zaljubljenost često javlja na prvi pogled, već su u bračnu luku ušli nakon višegodišnjeg prijateljstva i pet godina veze. Tako je ovaj topli ljudski odnos prepun razumijevanja i, prije svega, slušanja dobio novo poglavlje koje je Emilija odlučila obilježiti objavom na Facebooku.

- Nadam se da ćemo i dalje imati ovakvu zaigranost, radost, ljubav i da ćemo se uvijek sretno držati za ruke kao na ovom magnetiću kojeg smo dijelili dragim ljudima na našem vjenčanju prije 11 godina. Sretna ti godišnjica najdraži moj na svijetu - napisala je Kokić svom dragom uz crtež dvoje ljudi s balonima, od kojih onaj pod kojim je potpisan Miljenko drži plavi, a Emilija toplo crveni, kako se drže za ruke.

U komentarima su se javili brojni prijatelji i pratitelji pjevačice s čestitkama: - "Sretnooo, zaljubljeno i zaigrano zauvijek", "Čestitam od srca", "Ali ta vaša podudarna i imena i prezimena...Divno, sretno vam i spretno dalje", "Nek vam je i dalje sretno, rasplesano i zaljubljeno", "Sretno draga Emilija. Uživajte u ljubavi i živite ljubav!" - pisali su Emiliji.

Podsjetimo, Emilija i Miljenko u posljednje su vrijeme u fokusu javnosti zbog velike odluke koju su donijeli. Naime, u proljeće 2023. donijeli su odluku da je vrijeme za promjenu te su spakirali kofere za Dalmaciju i to za rodni grad naše pjevačice, Zadar. Ondje će se, otkrio je televizijski spiker nedavno, krenuti baviti s ribolovom i nastaviti s proizvodnjom maslinovog ulja u masliniku u mjestu Pridraga.

Fotografi Pixsella "uhvatili" su ih u šetnji gradom u društvu šest godina stare crne ruske terijerke Mime. Pjevačica je bila u zelenoj haljini ispod koljena, a suprug Miljenko u ležernim kratkim trapericama. Miljenko planira pokrenuti i radionice za javne nastupe dok će Emilija otvoriti svoju Školu pjevanja po uzoru na onu koju već godinama ima u Zagrebu. Uz to će se, nakon što je završila šest godina škole za tjelesno orijentirano psihoterapiju, baviti i time.

Također prošle godine, Kokić se natjecala u showu 'Ples sa zvijezdama', a nakon ispadanja progovorila je o svom braku: - Kod nas se nije dogodila ljubav na prvu. Nije da smo bili odbojni jedan drugome, uglavnom, postoje ljudi koji se prvi put ugledaju i znaju da je to ljubav za cijeli život. Mi nismo imali takvu priču, to sam htjela reći. Presudilo je kad smo zapravo jedno drugom dali priliku progovoriti i razgovarati, jer je on imao predrasude o meni, kao što većina ljudi ima predrasude o javnim osobama - otkrila je pjevačica.

- Tako je i on imao predrasude o meni, a i on je meni bio "netko s televizije", pa sam i ja imala predrasudu o njemu. Tek kad smo počeli razgovarati, kroz razgovore smo shvatili koliko smo zapravo slični, i koliko imamo puno stvari koje nas povezuju karakterno. Onda smo pomislili da bi se moglo dogoditi nešto više i danas sam sretna i zahvalna što se to dogodilo… Nikad nisam još upoznala osobu koja ima toliko vrlina kao što on ima, i sad ja ne znam je li to zato što smo slični, zato što smo kompatibilni, u svakom slučaju sam sretna što je Miljenko moj suprug - iskreno je kazala pjevačica koja je s grupom Riva pobijedila 1989. godine na Euroviziji.

