'Neki ljudi pri prvom susretu znaju da je to ljubav za cijeli život, a Miljenko i ja nismo imali tu priču'

Emilija Kokić i njezin plesni partner Patrik prije tjedan dana napustili su show "Ples sa zvijezdama" i za svoju salsu su prošle nedjelje osvojili 21 bod, a publika im nije dala dovoljno glasova da ih spasi i na kraju su ispali. Nakon ispadanja pjevačica kaže kako je puno naučila o sebi kroz ovaj show i pripreme za njega.

- Podijeljene su mi emocije, s jedne strane mi je žao što nisam više dio te priče, stvarno je čarolija učiti u takvim uvjetima, baviti se plesom i tako prekrasnim stvarima, učiti nove plesove, istraživati svoj odnos prema tijelu i kako se osjećam u plesu i pokretu, dozvoljavam li sebi slobodu u tome. Otkrila sam jako puno stvari o sebi. Sve skupa mi je bilo jako lijepo. - rekla je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Podrška joj je cijelo vrijeme bio suprug, HRT-ov spiker i voditelj Miljenko Kokot s kojim je u braku deset godina. Ne pričaju puno u javnosti o svojoj vezi i braku, a Emilija ovom prilikom otkriva kako se među njima nije rodila ljubav na prvi pogled.

- Kod nas se nije dogodila ljubav na prvu. Nije da smo bili odbojni jedan drugome, uglavnom, postoje ljudi koji se prvi put ugledaju i znaju da je to ljubav za cijeli život. Mi nismo imali takvu priču, to sam htjela reći. Presudilo je kad smo zapravo jedno drugom dali priliku progovoriti i razgovarati, jer je on imao predrasude o meni, tko što većina ljudi ima predrasude o javnim osobama.

Tako je i on imao predrasude o meni, a i on je meni bio "netko s televizije", pa sam i ja imala predrasudu o njemu. Tek kad smo počeli razgovarati, kroz razgovore smo shvatili koliko smo zapravo slični, i koliko imamo puno stvari koje nas povezuju karakterno. Onda smo pomislili da bi se moglo dogoditi nešto više i danas sam sretna i zahvalna što se to dogodilo… Nikad nisam još upoznala osobu koja ima toliko vrlina kao što on ima, i sad ja ne znam je li to zato što smo slični, zato što smo kompatibilni, u svakom slučaju sam sretna što je Miljenko moj suprug - iskreno je kazala pjevačica koja je s grupom Riva pobijedila 1989. godine na Euroviziji. Prije godinu dana u intervju nam je Emilija ispričala kakav je bio osjećaj kada su ih proglasili pobjednicima.

- Neopisivo je to riječima. Velim, mislim da je naš organizam na neki način limitiran koliko emocija može propustiti i zato za sve što je iznad tog limita, čovjeku se čini da sanja. I danas mi se ponekad tako čini. Recimo, dugo mi je trebalo nakon te pobjede da shvatim zašto me ljudi gledaju, nisam živjela tu popularnost. Samo bih povremeno shvatila da su me vjerojatno prepoznali kao pobjednicu Eurovizije. Pa i danas me mladi novinari pitaju kakav je osjećaj biti upisan u povijest, a ja im ne mogu reći kako često ne uspijevam shvatiti da se to stvarno dogodilo. Često imam osjećaj da znam tu neku Emiliju, jedinu hrvatsku pobjednicu Eurosonga u povijesti, i gledam taj njezin uspjeh sa strane, kao da ne hodam s njom ukorak - ispričala je tada.

