Naš najzgodniji vaterpolist objavio je fotografije s krštenja kćeri: Najveća životna sreća

Prošle godine u listopadu naš vaterpolist Jerko Marinić Kragić i njegova partnerica Ana Koro postali su roditelji djevojčice, a sada je Jerko na Instagramu objavio fotografiju s krštenja kćeri kojoj su on i partnerica dali ime Maris. Na Instagramu je objavio nekoliko fotografija s krštenja i napisao: ''Maris 02.06.2024.''

Jedan od naših najzgodnijih vaterpolista za In Magazin je govorio kako se osjeća otkako je postao otac. - To je sigurno najveći životni uspjeh, najveća životna sreća. Svi su mi govorili da će biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete, nego moje dijete. Svakako je najveća sreća, nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu, koje je, naravno, prioritet - izjavio je Jerko nedavno za IN magazin. Obitelj i partnerica najveća su mu podrška, a u intervju koji je dao za Večernji list nakon što je naša reprezentacija u veljači postala prvak svijeta u vaterpolu, osvrnuo se na svoje uspone i padove.

- U životu sam bio na samom dnu zbog nekih navijačkih stvari i mislio sam da mi je karijera došla kraju, ali uz podršku obitelji i prijatelja uspio sam. Danas sam europski i svjetski prvak, čeka me i nastup na Olimpijskim igrama. Nakon svega što sam prošao to je dokaz koliko sam ostao jak u glavi. Mentalno je trebalo puno snage da se izvučem, ali uspio sam. Neću reći da nisam u to vjerovao. Nadao sam se i vjerovao sam da mogu doći do ovoga, uvijek sam htio pokazati ljudima koliko vrijedim i potrudio sam se u životu da to ostvarim. Pokazao sam svima da neke ružne priče koje su kružile o meni nisu istinite, I kada vidim sve ove ljude koji mi čestitaju, svjestan sam da sam napravio nešto dobro u životu. Sve što sam u životu radio bih ponovio, sve bih napravio isto. Moj put bio je malo duži, ali ja ništa nebih mijenjao - poručio je Kragić na dočeku koji je priređen u Splitu nakon velikog uspjeha reprezentacije.

