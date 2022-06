Naš glazbenik o neugodnoj situaciji s obožavateljicom: 'Napisala mi je da će se baciti s mosta'

Mario Roth, pjevač grupe Vigor otkrio je što se dogodilo s jednom obožavateljicom. Mario je kazao kako mu je obožavateljica poslala pismo u kojem je stajalo da će se baciti s mosta ako ne dođe u Maribor na jedan most.

''Imao sam jednu situaciju gdje je meni jedna žena napisala poruku, poprilično je bila dugačka gdje je ona meni rekla da me moli da dođem u Maribor na Dravski most, mislim da je Dravski most u pitanju, u četvrtak u osam sati, ako ja ne dođem da će se ona baciti s mosta. Nakon dva tjedna smo imalo koncert u Mariboru, ona je bila u prvom redu, znači nije se bacila ...", kazao je Roth za InMagazin.

Pjevač se dotaknuo i svojeg ljubavnog statusa.

"Ja sam sam, a evo i zašto. Bio sam svjedok raspada brakova, raspada veza i shvatio sam Bože, kako je meni , meni je sjajno u životu, nemam tih briga, od nikog se ne rastavljam, od nikoga ne bježim, tako da, još uvijek sam sam i mogu ti reći mašala'', priznao je.

Podsjetimo, osim što pjeva u bendu Vigor, Maria Rotha se mnogi sjećaju i kao natjecatelja popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

