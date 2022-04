Nakon što je saznao da Britney čeka dijete medijima se javio i njezin bivši suprug

Svjetskim tabloidima jučer je odjeknula vijest da je pop princeza Britney Spears (40) ponovno trudna. Pjevačica je jučer na svom Instagramu potvrdila sretnu vijest, a nedugo nakon toga medijima se obratio i njezin bivši suprug Kevin Federline s kojim pjevačica ima dvojicu sinova. On je preko svog odvjetnika Marka Vincenta Kaplana poslao poruku bivšoj supruzi Britney i njezinom zaručniku Samu Asghariju.

- Kevin je doznao da je Britney na Instagramu objavila trudnoću. Želi joj sretnu i zdravu trudnoću te čestita njoj i Samu, ispred njih je uzbuđenje roditeljstva - rekao je Kaplan za NBC News.

Podsjetimo, pjevačica i bivši plesač vjenčali su se 2004. godine, a razveli nakon samo dvije godine braka. Zajedno imaju sinove Seana Prestona (16) i Jaydena (15). Zahtjev za razvod braka podnijela je Britney navodeći kao razlog nepomirljive razlike među njima.

Inače, pjevačica je mnoge obožavatelje iznenadila objavom da čeka treće dijete. Otkrila je da je pozitivnom testu na trudnoću prethodio drastičan gubitak kilograma prije nego što je par otišao u Miami, a Sam joj je u šali tada rekao da “trudna hranom”. - Očito neću toliko izlaziti da paparazzi ne dobiju svoj novac snimajući me kao što su nažalost već napravili. Teško je jer kad sam bila sam trudna imala sam perinatalnu depresiju. Moram reći da je to apsolutno užasno. Žene tada nisu pričale o tome, neki su smatrali opasnim ako se žena tako žali s bebom u sebi, ali sada žene pričaju o tome to svaki dan. Hvala Isusu da tu bol ne moramo držati kao pravu tajnu. Ovaj put ću se baviti jogom svaki dan! Širimo puno radosti i ljubavi - napisala je Britney koja je u studenom prošle godine nakon dugih 13 godina napokon na sudu izborila kraj skrbništva koje je njezin otac i cijeli tim imao nad njom.

