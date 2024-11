Nakon što je dobio sinčića Tonija, Grašo obradovao obožavatelje

Jedan od najuspješnijih glazbenika i autora u regiji Petar Grašo, nakon niza hitova koji su osvajali publiku i struku posljednjih godina, najavljuje proslavu 30 godina karijere. Ovaj put, Grašo se odlučio za intimno druženje sa svojom publikom u koncertnoj dvorani Lisinski 11. svibnja 2025., u koju se glazbenik vraća nakon deset godina.

'Taj koncert pamtim kao jedan od najljepših trenutaka svoje karijere, a svaki povratak u ovu dvoranu nosi sa sobom nevjerojatnu energiju i emocije. Nakon deset godina, ponovno stati pred publiku u Lisinskom, za mene je velika radost. Vjerujem kako će to biti posebna večer ispunjena pjesmama i uspomenama koje vežu mene i moju publiku.', rekao je povodom koncerta Petar Grašo.

Kroz tri desetljeća stvaranja Petar Grašo izgradio je bogatu glazbenu ostavštinu, stoga će ovaj koncert biti i emotivno putovanje kroz njegovih 30 godina ljubavi prema glazbi. Posebna večer ovog miljenika publike tako će biti ispunjena brojnim hitovima koji su obilježili cijele generacije, ali i redom osvajali vrhove top ljestvica – 'Moje zlato', 'Ako te pitaju', 'Ko nam brani' 'Volim i postojim’, 'Jel ti reka ko'...

Grašina turneja obuhvatit će sve veće gradove regije – Ljubljanu, Beograd, Sarajevo, Maribor..

S obzirom na to da je Grašo poznat po posebnoj energiji koju donosi na svojim nastupima, zagrebački koncert svakako će biti prilika da publika ponovno osjeti tu čaroliju izvedbe uživo, u intimnom okruženju dvorane Lisinski.

Podsjetimo, Petar Grašo (48) i Hana Huljić Grašo (33) dobili su drugo dijete prošlog tjedna. Sretnom paru se rodio sin, a dječak kojem su dali ime Toni, na svijet je stigao carskim rezom. Kako doznajemo, porod je prošao u najboljem redu, Hana se osjećala dobro, a ime su mu dali po pjevačevu pokojnom djedu. Supružnici su inače u srpnju 2022. godine dobili i kćer Albu, a da je Hana Huljić po drugi put trudna otkrio je nedavno sam Petar.

Par se inače vjenčao u veljači 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu, a prilikom izlaska iz crkve, Grašo je izjavio: "Osjećam se kao muž!" Hanin otac Tonči Huljić komentirao je da se on osjeća ‘kao punac‘. Zavjete su izrekli pred svojim kumovima, Hani je to pjevačica Domenica Žuvela, a Petru su to Dino Rađa, slovenski chef i ugostitelj Tomaž Kavčič i prijatelj iz djetinjstva, Šime. Nakon crkve, svadbeno slavlje nastavljeno je u restoranu Adriatic Grašo. Hana je njihovo prvo dijete, kćer Albu, rodila u srpnju 2022. godine. Sredinom godine je otkrila kako je Alba u njihove živote unijela pregršt radosti.

