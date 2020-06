Nakon duela urnebesne reakcije gledatelja na društvenim mrežama ne prestaju

Internetom i dalje kolaju urnebesne reakcije gledatelja nakon sinoćnjeg sučeljavanja Davora Bernardića i Andreja Plenkovića u studiju RTL-a pod moderatorskom palicom prekaljene novinarke Damire Gregoret. Zbog velike količine papira koje je Bernardić ponio na debatu, korisnici društvenih mreža ostali su inspirirani i dan poslije događanja, a mi izdvajamo neke od njih.

Podsjetimo, za većinu tema o kojima se razgovaralo Bernardić je sinoć imao pripremljene papire na kojima su mu bili potrebni odgovori radi replike, a u jednom trenutku i sam šef SDP-a zbunio se jer nije mogao pronaći što je tražio pa ga je Plenković pitao je li izgubio papir, na što mu je ovaj rekao najiskrenije da je upravo to slučaj.

Tijekom prikazivanja papira s grafičkim pokazateljima, uočen je i logotip HTV-ove emisije "Nedjeljom u 2", a Plenković je na njegova prozivanja uzvratio i tako što je spomenuo i novinarku te emisije Maju Sever, prozivajući ujedno i HTV. – Koliko neistina vi govorite? Zar vas je Maja Sever pripremala za ovu emisiju? Očito je ona napravila "research" (istraživanje) – ovim je riječima Plenković uzvratio Bernardiću na njegove riječi o ulozi ministra Tomislava Ćorića u priči oko Ine i Mađara.

Poslije je stigla i reakcija Maje Sever.

"U 'Nedjeljom u 2' Stanković i ja pripremili smo nekoliko jednostavnih grafova. Točnije, objavili smo izjave Andreja Plenkovića iz predizborne kampanje 2016. da će BDP biti 5 posto, da će smanjiti PDV, otvoriti 180 tisuća radnih mjesta i izgraditi dječju bolnicu. Dakle, neke osnovne točke iz predizbornog programa HDZ-a. Ništa posebno. I napisali smo da to nije ostvario. Za to ne treba nekakva posebna priprema ni istraživačko novinarstvo. To je običan i jednostavan novinarski posao. Naglašavam novinarski, a komentare predsjednika HDZ-a koji si dozvoljava da u emisiji na RTL-u govori da sam ja nekoga pripremala za debatu još je jedan napad Andreja Plenkovića na neovisno novinarstvo."

Šutnju nije odabrao ni Aleksandar Stanković. I on se na svom Facebook profilu odmah osvrnuo na Plenkovićeve opaske napisavši: "U debati na konkurentskoj televiziji obilno se koriste podaci koje smo prezentirali u emisiji kada je gost bio Andrej Plenković. Čak je i logo emisije Nu2 više puta bio u prvom planu, i to je sasvim u redu. Nije u redu samo to što se Davor Bernardić nije odazvao pozivu za gostovanjem jer su nam neke druge tablice zbog toga ostale neiskorištene".