Najveća manifestacija u Slavoniji mega bikers susreti slavi 15 godina!

Oni su svijetla točka Slavonije! Mega Bikers Susreti, žestoki, brzi i dinamični u svojih 15 godina prerasli su u pravi mega festivalsko motoristički spektakl, te dovukli mnogobrojne posjetitelje iz ostalih mjesta Slavonije , regije i Europe. Znaju svi koji već godinama pohode ove mega moto rock susrete, da dobre zabave, svirke, janjetine, odojka i roštilja te atraktivnih utrka ubrzanja ni ove godine neće nedostajati!

Mega Bikers Susreti najveća je manifestacija u Slavoniji, glazbeno motoristička snaga koja vraća život u ovaj kraj, okupljajući poklonike dobre svirke, brzih motora i odlične zabave.

U svojih 15 godina nemoguće je naći poznatiji band iz regije koji nije svirao na Mega Bikers Susretima, a gostovali su i legendarni engleski rockeri Uriah Heep, kada se okupilo preko 20000 posjetitelja iz cijele regije, čime je Moto klub Brod je podigao standarde izuzetno visoko i mobilizirao i ujedinio čitav grad u projektu koji je bio vrhunac glazbene povijesti Slavonskog Broda.

Na Mega Bikers Susretima sudjeluju bajkeri, ne samo iz cijele Hrvatske i iz susjednih zemalja, nego i iz brojnih europskih zemalja : Velike Britanije, Njemačke, Italije , Švicarske, Mađarske, Slovenije, Austrije i dr., a mnogi strani posjetitelji za njih kažu da su ovo jedni od najbolje organiziranih susreta u ovom dijelu Europe. Za vrijeme održavanja susreta pa čak i uz samu utrku ubrzanja uz koju se skupi i po nekoliko tisuća ljudi, Slavonski Brod jednostavno živne, hoteli se pune, taxisti voze i odvoze posjetitelje a i podigne se ugostiteljska ponuda, a ono što je najbitnije oživi i sama regija. Može se doslovno reći da Slavonski Brod bude pun ko brod!

A ove godine organizatori su obećali pravu zabavu, uz provjerene rock snage, te pive u potocima, odličnu gastro ponudu i dosad najbolje utrke ubrzanja!

Na ovogodišnjem, 15. po redu izdanju Mega Bikers susreta u Slavonskom Brodu, u glazbenom dijelu programa kroz dvije večeri nastupit će ukupno 12 bendova. U petak 11. svibnja sviraju Opća Opasnost, Atomsko sklonište, The Unimogs, Dino Jelusić, The Trio( AC/DC tribut band) i The Rockeri. U subotu 12. svibnja sviraju Brkovi, Aerodrom, Teška industrija, The Trio, Plus Rock i Bravo Band a u predahu između svirki, u šatorima nam dobru zabavu garantiraju brodski DJ-i. Osim ovako bogatog glazbenog programa, u subotu 12. svibnja održat će se i utrka ubrzanja u 12 sati na Zapadnoj obilaznici Slavonskog Broda, a potom, u 17 sati, na tisuće bikera provozat će se na svojim motorima ulicama grada u velikom svečanom defileu.

S utrkama ubrzanja, velikim defileom kroz grad, dvodnevni događaj bogat glazbenim programom jedan je i od najvećih u regiji! Sudionici utrka ubrzanja jure i do 300 km/h na utrkama koja okupi na tisuće posjetitelja i zaljubljenika u brze i snažne motore.

Vozit će se i ove godine za prvenstvo Hrvatske, a sam brzinski okršaj počinje 12. svibnja točno u podne na Zapadnoj veznoj cesti, gdje će svi posjetitelji imati priliku vidjeti najbrže motore u koje su neki vlasnici ulagali i po desetke tisuća eura da bi postizali tako veliku brzinu.

Mega Bikers Susreti održavaju se od 11. do 13. svibnja 2018. u Slavonskom Brodu na ŠRC Poloj, prekrasnoj riječnoj plaži i prostoru idealnom za kampiranje i odmor, a navečer za vrhunsku zabavu i provod. Ne sumnjamo da će i ove godine motorijada privući na tisuće posjetitelja iz okolice i regije, ali i bikere iz susjednih zemalja na ovu vrhunsku trodnevnu zabavu. Ulaznice za oba dana po cijeni od 70 kuna mogu se nabaviti na ulazu ŠRC Poloj.