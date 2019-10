Najveća ljubav Toše Proeskog uživa u obiteljskom životu: 'Doktor mi je zabranio da idem na grob'

Na današnji dan obilježava se tužna obljetnica smrti Toše Proeskog. Makedonski slavuj preminuo je u ranu zoru 16. listopada 2007. godine nedaleko od Nove Gradiške, na autocesti Zagreb – Lipovac, oko 6.20 ujutro, u 26. godini života.

Pjevač je bio na putu prema Zagrebu, sjedio je kao suvozač u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski, a neprilagođena brzina rezultirala je time da je vozilo udarilo u prikolicu tegljača i to baš onom stranom u kojoj je bio Toše. Preminuo je na licu mjesta, a tuga za njegovim preranim odlaskom ne blijedi ni 12 godina nakon strašne tragedije.

Iako je po prirodi bio popilično samozatajan njegov ljubavni život nije prošao nezapaženo. Bliski prijatelji preminulog pjevača Tošea Proeskog tvrde da je on oduvijek imao samo jednu veliku ljubav. Riječ je o bivšoj profesionalnoj rukometašici Andrijani Budimir s kojom je proveo nekoliko godina u vezi s prekidima.

Vezu su započeli 2001. godine, ali je tome došao kraj nakon tri godine. Ponovno su odlučili biti zajedno 2007. kad su počeli živjeti zajedno. Iste godine, točnije 16. listopada, Toše je izgubio život u prometnoj nesreći.

- Nekad mi je Toše nosio bijele ruže, moje omiljeno cvijeće. Sad ih ja nosim njemu na grob. Doktor mi je zabranio da idem u Kruševo jer svaki put nakon što odem na Tošin grob, završim u bolnici - ispričala je svojedobno Budimir koja se nije htjela odreći nošenja crnine te se potpuno povukla i jako smršavjela. Navodno ju je planirao zaprositi, ali su menadžeri rekli kako je to "loše za karijeru".

Tada se još uvijek bavila profesionalnim rukometom, ali je karijeru prekinula. Danas je uspješna voditeljica rukometne škole za djecu u Makedoniji.

- Svi su me uvjeravali da ne smijem odustati. Govorili su mi da život ide dalje i da trebam nešto raditi. Ne sređujem se, ne šminkam, nigdje ne mogu izaći - pričala je svojedobno Andrijana koja je u jednom trenutku otvorila kozmetički salon, ali to ju nije uopće veselilo.

Njihovu ljubav nisu zaobišle prepreke. Naime, njegova menadžerica Ljiljana Petrović tvrdila je kako oni uopće nisu bili u vezi.

Foto: Instagram

- Nikada nisam razumjela njezine posesivne reakcije. Na promociji njegova albuma uvjeravala ga je da sam svojim dolaskom sve upropastila. Jednom sam ga nazvala i ona se javila. Tražila sam njega, a ona je odgovorila kako on i ja ne možemo biti zajedno. Rekla sam mu da ću se povući ako želi, no on se nije mogao odlučiti. Rekao mi je tada da je postala nepodnošljiva - rekla je jednom.

Odlučila je podići tužbu zbog svih Ljiljaninih tvrdnji i dobila je spor. Na sudu je uspješno dokazala da je bila u vezi s pjevačem priloživši dvjestotinjak SMS poruka koje su izmijenili.

- Ta žena je uništila moj život i ugled pa se ljudi, kad me vide na cesti, pitaju jesam li ja stvarno bila s njim ili nisam. Tužila sam je da pokažem da laže, a ne zbog novca - rekla je Andrijana koja je bila vrhunska sportašica i jedno vrijeme igrala za koprivničku Podravku. Danas trenira djecu i mlade, a prije nekoliko mjeseci postala je prva trenerica muške reprezetnacije Sjeverne Makedonije.

Godinama je tugovala zbog gubitka ljubavi, ali sreća joj je pokucala na vrata i prije šest godina se udala za skopskog ugostitelja Johana s kojim ima četverogodišnjeg sina Maksima.

Doduše, drugi tvrde kako je do samog kraja u pitanju bila jedna druga djevojka, imena Blagica Micova s kojom je pjevač bio od 1998. do 2002. godine. S makedonskom manekenkom Toše je prekinuo zbog prevelike popularnosti, a u vezu su se opet upustili nakon njegovog nastupa na Eurosongu 2004. godine. Dvije godine kasnije vezu su ponovno okončali.

- Toše i ja nikada nismo prekinuli kontakt. Svakoga tjedna smo se čuli, čak sam i u ljeto 2006. ljetovala sa njim na Ohridskom jezeru - kazala je Blagica u jednom od rijetkih intervjua koje je dala nakon Tošine smrti. Kazala je i kako je prema pjevaču gajila snažne emocije tijekom veze, a oni su ostali prisutni sve do danas. - I dalje ga volim na jedan vrlo poseban i samo meni shatljiv način. Sigurna sam da više niti jednog muškarca neću voljeti kao njega - izjavila je Blagica koja je danas, prema pisanjima stranih medija, u sretnom braku i majka dvoje djece.

Foto: Facebook