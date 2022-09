'Najtužnija princeza' i suprug ponovno zajedno u javnosti, ovoga puta pao je i poljubac

Princeza Charlene (44) i princ Albert (64) pojavili su se zajedno na jednom događanju kako bi položili kamen temeljac ua izgradnju novog skloništa za napuštene životinje koji će biti smješten na Peilleu, odnosno na uzvisinama Monaca. Charlene je za ovu prigodu odabrala bijelu bluzu i crne hlače koje je kombinirala s mokasinkama.

Iako je na početku princeza imala svoj dobro poznati ''tužni izraz lica'' ovoga puta supružnici su bili prisniji nego prije. Držali su se za ruke i izmjenjivali zaljubljene poglede, a u jednom trenutku u Charlene se široko osmjehnula kad ju je Albert na kraju svečanosti poljubio u obraz. Mnogi su primijetili kako kraljevski par izgleda sretno, no neki smatraju kako je to samo predstava za javnost.

Foto: Profimedia Francuski mediji nedavno su pisali kako je princ Albert pristao plaćati 12 milijuna eura godišnje princezi kako bi se ponašala u skladu s kraljevskim dužnostima, a odluku je donio nakon što se na tradicionalnom ''Balu ruža'' pojavio bez supruge.

-Charlene je natjerala supruga da potpišu iznimno povjerljivi ugovor. Naravno da princeza uživa brojne prednosti, ali gotovina joj nije zagarantirana. Prošla je kroz teško razdoblje pa ima smisla da želi osigurati vlastite prihode- rekao je izvor s kraljevskih dvora za Daily Mail.

Inače, princeza se u posljednjih godinu dana borila sa zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji, a nakon povratka palača je potvrdila da se zarazila koronavirusom.

Njezin suprug, princ Albert nedavno je u u razgovoru za Journal de Dimanche progovorio je o njihovom braku te kako je razdvojenost bila pravi test, kako za njih tako i za njihovu djecu, princa Jacquesa i princezu Gabriellu. Istaknuo je kako je njezin povratak iz Južnoafričke Republike u Monako ''najbolja stvar koja se mogla dogoditi'' te kako je njegova supruga u proteklih nekoliko godina puno propatila i prošla težak period te bila odvojena od obitelji.

- Princeza nam je jako nedostajala i zle glasine samo su nas povrijedile. No uspjeli smo opstati zajedno, unatoč udaljenosti, jer smo često razgovarali. Danas je Charlene ponovno s nama i to je najbolja stvar koja se mogla dogoditi. Ona je bolje i napokon možemo provoditi vrijeme zajedno. To je pravo olakšanje, ali i sreća za sve nas. Ovo je bio test posebno za moju suprugu, koja je jako patila i proživjela teška vremena, daleko od svoje obitelji. Test i za našu djecu i za mene- kazao je Albert.

