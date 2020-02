Najtužnija epizoda showa: Odali počast preminulom farmeru

Sinoćnja epizoda showa "Ljubav je na selu" ostat će zabilježena kao jedna od najtužnijih u povijesti ove emisije, budući da je bila posvećena Josipu Vodički, tragično preminulom farmeru koji je umro u 32. godini.

Prijateljski raspoložen i veseli Požežanin ostavio je dubok trag na ostalim farmerima i kandidatkinjama, kao i na čitavoj produkciji emisije te na voditeljici Marijani Batinić.

– Rastanci su uvijek teški, a kad se od drage osobe opraštamo zauvijek, bol koju ostavlja praznina teško je iskazati riječima. Svoju životnu avanturu Josip Vodička završio je prerano. Pamtit ćemo ga kao srdačnog, otvorenog i prijateljskog farmera koji je volio druženje i veselje i koji je u životu htio naći bolje i ljepše sutra – oprostila se Marijana od Josipa uime produkcije.

U sinoćnjoj epizodi showa prikazan je crno-bijeli In Memoriam Josipu Vodički s isječcima iz ovogodišnje sezone. Josip je u emisiji kazao kako se zaljubio, i to u Martinu Serdar, natjecateljicu koju smo i lani gledali u "Ljubavi na selu", a koja je ove sezone na farmi Josipa Tratnjaka. Tratnjaka je to posebno pogodilo, budući da se zaljubio u Martinu.

– Kad sam ju upoznao, skoro sam dobio infarkt. Nisam se nadao tako lijepoj djevojci. Zaljubio sam se do ušiju u Martinu – priznao je Tratnjak koji je zamalo zaplakao kad je Vodička poljubio Martinu.

Podsjetimo, Josip Vodička iznenada je preminuo u snu nakon što je već snimljena ovogodišnja sezona "Ljubavi na selu". Produkcija je stoga odlučila da ne emitira dijelove snimljene na njegovoj farmi. To je zbunilo neke gledatelje koji su ga primijetili na zajedničkim druženjima farmera.

Josip Vodička bio je vlasnik OPG-a na kojem se sam brinuo o ovcama i svinjama, a imao je i voćnjak te zemlju na kojoj je sadio pšenicu, kukuruz, soju i suncokret.

Bio je omiljen u društvu, član lokalnog DVD-a, a volio je i plesati i pjevati. Iza sebe ima brak u kojem je bio tri i pol godine, a bio je otac sedmogodišnjeg sina. Za sebe je kazao da je vrijedan, zabavan i društven, a kao manu naveo to što previše radi. Unatoč tome, uvijek je našao vremena za druženje i izlaske s prijateljima.