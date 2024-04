Najpoželjniji holivudski neženja čeka prinovu: Potvrdio sretnu vijest

Jedan od najpoželjnijih holivudskih neženja Henry Cavill čeka prvo dijete s partnericom Natalie Viscuso. Da će postati otac 40-godišnji britanski glumac, koji se proslavio ulogama Supermana u "Crnom Adamu", "Čovjeku od čelika", "Batmanu protiv Supermana" i "Ligi pravde", te glavnom ulogom u popularnom televizijskom serijalu "Vještac" (The Witcher), potvrdio je u New Yorku na premijeri svog novog filma "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" za Access Hollywood.

- Jako sam uzbuđen zbog toga. Natalie i ja smo jako, jako uzbuđeni - kazao je glumac, a na novinarkinu konstataciju kako će zasigurno biti odličan otac, samo sa smiješkom zahvalio. Cavill i njegova šest godina mlađa partnerica, inače izvršna menadžerica holivudskog studija Vertigo Entertainment, zajedno su gotovo tri godine, a vezu je svijetu službeno obznanio 2021. kada je na svom Instagram profilu podijelio snimku na kojoj igraju šah.

- U ovom trenutku još izgledam sretno i zadovoljno, a nakon toga me moja predivna i prepametna draga na šahovskoj ploči - pomela - napisao je tada glumac uz fotku ne sluteći da će ta objava izazvati i neke negativne komentare pa se odmah s njima i obračunao. - Napokon sam dočekao svojih pet minuta i u ljubavi, presretan sam sa svojom odabranicom. Drago mi je što svoju sreću mogu podijeliti s vama, jer sam uz Natalie postao bolja i zadovoljnija verzija sebe samog - objavio je Cavill i zamolio pratitelje da mu ne ostavljaju komentare ako nemaju što lijepo poručiti.

U listopadu 2022. kao par debitirali su i na crvenom tepihu na premijeri filma "Enola Holmes 2" u kojem je naočitom Britancu pripala glavna uloga, proslavljenog detektiva Sherlocka Holmesa. Prije Natalie bio je u vezi s Tarom King, te glumicama Kaley Cuoco i Ginom Caranom, a iza njega su i zaruke s preponskom jahačicom Ellen Whittaker.

