Prepoznajete li ovu pjevačicu i dizajnericu na fotografiji? Slavi 50. rođendan

Modna dizajnerica i pjevačica Victoria Beckham slavi 50. rođendan i tim je povodom objavila nekoliko fotografija iz djetinjstva na svom Instagramu. - Obitelj je sve. Bez mog predivnog supruga i moje djece i roditelja danas ne bi bila ovakva osoba - napisala je Victoria u opisu fotografije ispod koje su se zaredale rođendanske čestitke. Za svoju suprugu posebnu video čestitku na Instagramu je podijelio David Beckham koji je Victoriji čestitao rođendan te u video stavio neke važne trenutke njezinog života.

- Sretan rođendan mojoj prelijepoj ženi... Dok ulaziš u ovaj rođendan, trebaš se osvrnuti i biti ponosna na ono što si postigla, i ono što si izgradila, ti si Posh spice, poslovna žena i naravno udana za engleskog kapetana. Ali najveći uspjeh su tvoja djeca, ti ih vodiš, voliš ih i podučavaš ih... Oni te vole neopisivo, svi te toliko volimo. Želim ti poseban dan, zaslužuješ sve - napisao je Beckham u poruci na Instagramu.

Ovaj par je nedavno u Netflixovom serijalu "Beckham" otvoreno pričao o svojoj vezi i svim usponima i padovima u braku. Prvi put su pričali o njegovoj aferi s Rebeccom Loos za koju je javnost saznala 2004. godine. Nisu imenom spominjali Davidovu ljubavnicu, ali svi su znali o kome se radi. Bivši nogometaš rekao je kako mu je to bio najteži period te ni sam ne zna kako su on i supruga uspjeli prebroditi tu krizu. Nakon godina šutnje, u medijima se tada oglasila i Rebecca Loos koja sa suprugom i dvoje djece sada živi u Norveškoj i trenerica je joge.

U intervju koji je dala poslala je Beckhamu sljedeću poruku: Razumijem da ima imidž koji mora sačuvati, ali on sebe prikazuje kao žrtvu i čini sve da ja izgledam kao lažljivica, kao da sam ja izmislila te priče. To sve izgleda tako da on sebe predstavlja kao - ‘jadni ja‘. On mora preuzeti odgovornost. U dokumentarcu Beckham pokušava dati do znanja kako je riječ bila o navodnoj aferi, a Loos to opovrgava te je ispričala niz situacija u kojima je bila s Beckhamom, a Daily Mail prenio je njezinu priču o tome kako je i nju David prevario sa španjolskom manekenkom s kojom ga je zatekla u sobi u kući njegovog suigrača Ronalda.