Na našim televizijama uskoro kreću novi showovi! Kojima se najviše veslite?

Mnogo se toga snima na našim televizijama, a na svoje će uskoro doći i obožavatelji reality formata. Naime, najavljeno je da uskoro kreće mnogo već dobro poznatih franšiza showova.

Neki će natjecatelji kuhati, neki se boriti za ljubav, dok će drugi skupiti hrabrost i pred žirijem i više tisuća gledatelja pokazati svoje talente koje su njegovali cijeli život. Na RTL-u će u ponedjeljak 8. veljače u 20.45h početi show "3,2,1, kuhaj!". A dobro poznati show pripremio je i neka zanimljiva iznenađenja. Tako će se među natjecateljima naći i jedan bivši kandidat "Večere za 5 na selu", a riječ je o Dariju Oreškom, bednjanskom youtuberu koji je jednu od domaćica ostavio u suzama.

Osim po tome što je uspio rasplakati natjecateljicu, Darija su mnogi zapamtili i po neukusnim šalama za vrijeme večere. Oreški nije uspio naljutiti sve koje je upoznao na snimanju, već se sprijateljio s umirovljenicom Marijom Benjak, koja će s njim činiti netipičan kulinarski par.

Osim Darija i Marije, pred stručni žiri koji čine Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček, na audiciji će se pojaviti još jedan sudionik "Večere za 5" - umirovljenik Antun Rašić. Kako su mu najveće "zanimacije" kuhanje i pisanje recepata, pokušat će svojim umijećem zadiviti stroga nepca. Najboljih 10 parova koji postignu upravo to, bit će podijeljeni u timove. Timove će voditi Željka Klemenčić i Ivan Pažanin koji su s oduševljenjem ponovno prihvatili sudjelovanje u emisiji.

- Posebnost ove osme sezone je visoka razina kuhanja, što možemo pripisati prvom lockdownu. Mislim da vrhunska borba kandidata i njihovo znanje daju posebne novitete. Ima jako dobrih kandidata, ali trenutačno ne mogu o njima govoriti. Bit će svega! - kazao je Ivan. Inače, snimanje emisije u jednom je trenutku bilo prekinuto zbog prvog lockdowna u kojem se našla cijela zemlja, a nakon stanke, kandidati su se vratili na set još motiviraniji za kuhanje. - Snimali smo u dva kruga, a to je valjda i razlog što smo se s tolikim užitkom vratili na snimanje, željni svega. Uvijek je na snimanju odlična atmosfera, to je najjači dio projekta. Sve teče kao slaninom podmazano! - dodala je Željka. Slično razmišlja i Pažanin. - Svaka pohvala svima uključenima u snimanje showa. Ekipa je kao obitelj, tako da je uvijek dobra atmosfera u svakom pogledu. Na sreću svih nas i uz poštovanje svih mjera, uspjeli smo sve završiti bez ikakvih problema. Čestitam svima na uspješno obavljenom snimanju. I sad svi možemo uživati pred malim ekranima! - zaključio je chef. Za one koji ne vole kuhati, a ne opušta ih ni gledanje kako to drugi rade, tu su i dva showa u kojima je glavna tema ljubav.

Dobro poznati show "Ljubav je na selu" započet će snimanjem 14. sezone, a prijave su već počele. Mnogi su preko tog showa našli životne partnere, a neki su se samo došli malo zabaviti, no istina je da su se svi odlično proveli. Osim kandidata koji su pronašli ljubav, gledatelji su upoznali i neke osebujne farmere i farmerice koji su ih oduševili. Među njima je svakako i Bahra Zahirović, koja nije našla ljubav, ali je osvojila srca publike. Svojim nastupima u showu obožavatelje su šokirale Ivanka Milutinović, poznatija kao Vita Maslačak. Sudionica 12. sezone omiljenog realityja privukla je dosta pažnje kada je pokušala osvojiti farmera Dušana Golubovca, a onda ju je mladi Josip Ratnjak pozvao k sebi. Od nje je dobio poljubac, ali to nije uskratila ni Gabrieli Kamenečki koju je također poljubila pred kamerama i izazvala brojne reakcije. Osim nje, neke je zaintrigirala i 38-godišnja Paulina Tomčić, jedna od kandidatkinja koja je podigla najviše prašine tijekom sudjelovanja u showu. Siščanka je boravila na farmi Jovana Karapandže, a pažnju je privukla već na prvom zajedničkom tulumu. Paulina se tada bez srama skinula samo u tange i skočila u bazen, a za njom je ubrzo skočio i Jovan nakon čega su počeli izmjenjivati strastvene poljupce. Nakon tuluma, Paulina i Jovan završili su zajedno u sobi i šokirali ostale kandidate.

Za razliku od showa u kojem se nekoliko žena bori za više muškaraca, "Gospodin Savršeni" je show koji se vrti oko samo jednog čovjeka, koji mora odabrati djevojku kojom bi se poželio oženiti. Prijašnjih sezona "savršeni" su bili Goran Jurenec i Mijo Matić. Obojica su u showu izabrala djevojke s kojima na kraju nisu završili. Naime, neposredno prije finala Goran se odlučio za život s Hanom Rodić, iako je ružu dao Ivi Runjanin. Goran i Hana sada su u sretnoj i stabilnoj vezi te zajedno žive u Berlinu gdje grade zajednički život i karijeru. Zajedno su snimili i video za Hanin YouTube kanal kao dio viralnog trenda "Boyfriend Tag" koji je već odavno hit među najpoznatijim svjetskim youtuberima. Hana i Goran su u Njemačkoj sjeli ispred kamere i Hana je počela propitivati Gorana da vidi koliko je dobro poznaje. Za početak, Hana ga je pitala koji joj je najdraži film, glumac i glumica, trgovina u kojoj najčešće kupuje itd. Hana se potom sjetila trenutka u showu "Gospodin Savršeni" kada je Goran netočno odgovorio na pitanje koje su joj boje oči pa ga je to pitala i sada.

- Podcjenjuješ me tim pitanjem, ali ipak ću ti odgovoriti. Smeđe su, naravno, bez leća, a s lećama svijetloplave - odgovorio je Goran, no Hana ga je nekoliko puta prekinula i komentirala da joj oči "nisu ni smeđe ni plave, već smeđezelene prirodne, a s lećama sive". Potom ga je pitala koje tri stvari voli na njoj, a on je odgovorio da voli to što zna biti ljubazna, razumna i ponekad mu ići na živce. Poslije se dotaknula i braka pa ga je pitala, ako se ožene, kamo će je voditi na medeni mjesec. - To ću znati kad se oženimo. Ne smijem ti sad reći jer tko zna bi li tada uopće rekla "da" - odgovorio je Goran. U videu su otkrili da Hana ne bi Goranu oprostila da je prevari.

Mijo Matić nije bio takve sreće. Nakon što se njegova romansa s kandidatkinjom Nušom Rojs razvodnila, brzo je i završila.



Nuša je o prekidu obavijestila pratitelje na Instagramu gdje je objavila da njihova veza nije opstala, a detalje prekida otkrila je voditeljici Antoniji Blaće u RTL-ovoj emisiji "Exkluziv". - Kao da se prestrašio, o djednom mi nije više pisao poruke svaki dan, a onda se javio i kazao kako bi bolje bilo da se više ne viđamo, ali da ne želi da budem povrijeđena - rekla je Nuša. Poslije toga je Mijin profil na Instagramu postao pravo bojno polje kritičara među kojima su najglasniji oni koji smatraju da nije postupio ispravno ni fer.

Poslije ljubavi i kuhanja, uvijek je pametno i malo se zabaviti ili zapjevati, a to nam omogućuju showovi Nove TV. Riječ je, naravno, o "Supertalentu" i megapopularnom natjecateljskom realityju "Tvoje lice zvuči poznato". Supertalent je osim fantastičnih pobjednika iznjedrio i neke zanimljive likove kao što su Dream Team Babe iz Ljubuškog koje su imale mali verbalni okršaj s članicom žirija Martinom Tomčić Moskaljov. Naime, Martina nije bila zadovoljna njihovim nastupom i rekla im je da su puno bolje bile na audiciji.

- Kako da vam sad kažem ono što bih trebala reći, a da ostanem unutar granica svoga kućnog odgoja. Ovo je simpatično i ovo je na nivou audicijske emisije, no kad dođemo do "livea", nije fer da jedni kandidati oduzimaju toliko minutaže. Ovo je bilo mnogo lošije nego na audicijskom dijelu - rekla je Martina, a baka Nada joj je na to uzvratila: - Moja Martina, 'ćeri moja, ostarjet ćeš i ti. U istom showu 2018. na audiciji je žiri iznenadio umjetnik Brent Ray Fraser koji se na pozornici pojavio gol te penisom naslikao Davora Bilmana, a kasnije i pjevačicu Maju Šuput koja je u toj emisiji sudjelovala kao članica žirija. Gledatelje je zato iznenadilo kada se Maja prošle godine prvi put pojavila u ulozi voditeljice, i to u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Show je to u kojem se naši poznati transformiraju u druge poznate osobe, domaće i strane, te ih pokušavaju što bolje imitirati izgledom i glasom. Nerijetko to rezultira pravim urnebesom, no ponekad su izvedbe toliko dobre da se videa dijele na društvenim mrežama i više tisuća puta vrte ponovno na YouTubeu. Pobjednik prošlogodišnjeg showa bio je mladi glumac Fabijan Pavao Medvešek, a Nova TV priprema emisiju "All Stars" u kojoj će se natjecati i neki kandidati koji su godinama uveseljavali gledatelje nastupima.

Među njima je i Mario Petreković koji je, nakon što je utjelovio Alku Vuicu, Tinu Turner i Beyoncé, postao prava senzacija, pobijedio je u prvoj sezoni te se o njegovim nastupima pričalo danima.