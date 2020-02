Na farmi je burno: Nikolina otkrila što stvarno osjeća prema Hakiji

Ako je suditi po najavi, u večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu' najburnije će biti kod Hakije.

Tamo je Nikolini na vrata pokucao domaćin, a ona se odmah obradovala. Rekla je da bi sve dala da on nju 'kresne', a to je gledateljima prenijela Marijana, s kojom se Hakija prvom ljubio.

"Pa jest, Hakija mi je seksi," kazala je Nikolina.

U večerašnjoj epizodi ''Ljubav je na selu'', neće nedostajati ni drame, ni svađe, ali ni lijepih priznanja. I dok će jedan farmer svoje cure odvesti na rijeku pecati, drugi će hrabro otići sa svojim djevojkama u adrenalinski park i – zažaliti!

Neće nedostajati ni ljubomore među djevojkama, a dogodit će se i neočekivano priznanje najmlađeg farmera Josipa. Josipova 'zlatna djevojka' prokomentirala je njegovo ponašanje na tulumu za RTL.

''Josipovo ponašanje na tulumu me jako razljutilo, ali ne toliko zbog ignoriranja, koliko zbog samog ponašanja njegovih prijatelja, a i Josipa. Ali ne zamjeram dugoročno, prepisat ću to njegovoj mladosti i želji da pokaže prijateljima kako je on sad važan. Možda ga je i bilo sram prvu večer nasamo razgovarati s tri lijepe djevojke, tko zna?'' prepričava Gabriela koja je u emisiji izjavila i da je se farmer boji.

''Izjavila sam da mislim da me se Josip boji jer sam vrlo samouvjerena i sigurna u sebe, a on mi je ostavio dojam kao da je plaha srnica koja se, eto, boji''