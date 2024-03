Mura Klara o teškom iskustvu: 'Imam traume iz djetinjstva, učenici su me ismijavali'

U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" proteklog tjedna upoznali smo dva nova para koja su stala pred oltar, a jedan od njih čine Mura Klara (25) iz Čakovca i Marko (36) iz Zagreba. Oni su se upoznali te odradili vjenčanje, a Mura Klara je otkrila da je tijekom svojeg odrastanja imala puno pažnje i ljubavi od strane obitelji. No, da ipak ima neke traume iz djetinjstva, piše RTL.

- Imam nekih trauma iz osnovne škole. Vršnjaci su me u osnovnoj školi često ismijavali. Danas sam očvrsnula kao osoba i više me mišljenja drugih ljudi ne zanimaju - rekla je Mura Klara u predstavljanju te dodala da njezina ljubavna iskustva do sada nisu bila baš ugodna.

- U svojoj mladosti nisam imala puno veza. Najduža veza mi je trajala devet mjeseci. U toj vezi je bila problem ljubomora, ja sam bila podosta ljubomorna pa je to partneru smetalo - naglasila je. Također, rekla je kako joj je povjerenje izrazito bitno.

- Nikada ne bih prešla preko prevare jer smatram da je to nepotrebno i da je ujedno nepoštovanje prema drugoj osobi. Bitno mi je da je muškarac stariji, jer sam i ja ozbiljnija. To mi je važno da bi se s njim mogla slagati. Smatram da su mlađi muškarci dosta nezreli - zaključila je Mura Klara.

Podsjetimo, mladoženja Marko je pred matičarku došao opušteno, a Murina je mama zaključila da fizički odgovara dečkima koji se sviđaju njezinoj kćeri. Mura je naglasila da se mora dogoditi klik među njima kako bi veza imala šanse, a i Marko je istaknuo da je prvi dojam najbitniji. No kad je ugledao Muru, zapitao se zašto se prijavio jer je očekivao nešto drukčije. Nažalost, i Mura je odmah zaključila da on nije njezin tip. „Možda sam očekivao stariju osobu, možda ozbiljniju. Inače volim biti s mlađim curama, ali ovo je možda previše“, rekao je Marko dok mu je Mura govorila da je njoj prednost to što je stariji od nje. Oboje su imali lijepe zavjete, no Marko je natuknuo kumu da želi ići kući.

Mura i Marko odradili su fotografiranje – njemu je bilo nelagodno jer se još ne poznaju, no Mura je bila zadovoljna i rekla: „Uspio me opustiti u potpunosti.“

