Mozak nije bio dovoljan da Katarina pređe u vodstvo: 'Bio je bez okusa, pomalo gnjecav'

Kuharica Katarina Vukinovac iz Gline ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 32 boda, koštala ju je atmosfera, a ponešto i mozak u predjelu.

"Bilo je fino, ali očekivala sam više", jasno je Snježana B. objasnila svoju osmicu. Istu ocjenu dao je i Marko: "Mozak nisam nikad jeo, bio mi je malo bez okusa, a meso u glavnom jelu je bilo žilavo". Karlo je ekipi udijelio devet bodova, maksimalan broj bodova nije dao zbog atmosfere tijekom glavnog jela. Najmanje bodova, svega sedam, dala je Snježana Š. "Domaćica nije bila opuštena, bila je pod velikom tremom", zaključila je Snježana B.

Pripravu večere Katarina je započela radom na glavnom jelu, prije kojeg joj je suprug priredio i slatko iznenađenje donijevši joj crvenu pregaču na poklon. Pečena jaretina, blitva i mrkva - 'Meketavac zelenih polja' jelo je kojim je Katarina pokušala impresionirati goste. Uslijedila je priprava 'Slatke tajne' - deserta koji je skrivao mousse od bijele čokolade i voća. Katarina se potrudila servirati pravu deliciju, a potom se 'bacila' i na predjelo. 'Pametni hruskavci' zapravo su pohane kuglice od mozga, jaja, prezli, brašna... "Sigurno su bar jednom jeli mozak, nije to toliko neobična namirnica", komentirala je Katarina činjenicu da će servirati neuobičajeno predjelo.

Dok je Katarina spremala svoj dom za goste, kandidati su se zaputili prema njezinom domu. Dočekala ih je domaćica likerom od maslačka, bazge, jegerom i rakijom te vodom s izvora. "Na dočeku se lijepo pripremila i lijepo nas ugostila", otkrio je Karlo. Nije se s njim složila Snježana Š. "Bila je baš potištena, u strahu". "Pio sam liker od maslačka, dosta mi je fin, možda malo jači, ali fin", komentirao je Marko samu ponudu aperitiva.

Uslijedilo je riskantno predjelo - 'Pametni hruskavci'. Nakon molitve, ekipa je bila spremna za blagovanje. "Izgled predjela - preobično mi je bilo, očekivala sam više", komentirala je Snježana B. "Okus predjela - bio mi je bez okusa, ne znam treba li mozak biti takav", dodao je Marko. "Mogu to jesti ubuduće", zaključio je Karlo kojem je ovo bio prvi put da jede mozak. "Okus je bio normalan, pomalo gnjecav. Bilo je hrskavo i ok, ali kad sam se sjetila što jedem, nije mi baš bilo", svoje je dojmove sumirala i Snježana Š.

'Meketavac zelenih polja' stigao je idući pred goste. Jaretina i krumpir izgledao je ekipi lijepo na tanjuru. "Bilo mi je meso sočno i dovoljno slano, a u prilogu mi je nedostajalo atrakcije", zaključila je Snježana B. "Bio mi je šok", nastavio je Karlo i tijekom glavnog jela o mozgu iz predjela. Dok se on još oporavljao od predjela, Katarina je ekipi već servirala desert.

"Desert mi je bio stvarno super, izgled kao da si u slastičarnici, svaka čast Katarini", oduševila se Snježana Š. "Okus mi se svidio, pogotovo voće koje je dalo kiselkastost", jasan je bio Marko. Pohvale desertu stigle su i od Karla. "Prva liga", poručio je mladić. Smijeh i veselo raspoloženje s Markom u glavnoj ulozi obilježili su kraj Katarinine večere.

Domaćica je ekipi udijelila divne poklone, a potom goste izvela u dvorište, gdje je sa svojim zborom zapjevala. "Iznenađenje je bilo lijepo, kreativno, pokazala je neku svoju stranu", pohvalio je Karlo domaćicu. U lijepom i veselom raspoloženju, Katarina je privela svoju večeru kraju.

