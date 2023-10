Adele otkrila da je prestala piti alkohol: 'Bila sam doslovno na rubu alkoholizma, ali nedostaje mi'

Engleska pjevačica Adele (35) rekla je obožavateljima da je prestala piti alkohol nakon što je priznala da je bila na rubu alkoholizma u svojim dvadesetim godinama, pišu britanski mediji. Adele je publici na svom nastupu u Las Vegasu priznala da je prestala piti alkohol prije otprilike tri i pol mjeseca, rekavši da to nije nimalo zabavno.

Međutim, kazala je da joj alkohol jako nedostaje. "Mislim, bila sam doslovno na rubu alkoholizma veći dio svojih dvadesetih, ali mi jako nedostaje", kazala je.

VEZANI ČLANCI

"Uživaj u svom viskiju. Jako sam ljubomorna", poručila je obožavatelju tijekom nastupa. Dodala je da se uz alkohol odrekla i kofeina. Adele je u ožujku otkrila da je jednom popila četiri boce vina prije ručka za vrijeme pandemije.

Pjevačica je zadnje dvije godine u vezi s Richom Paulom (41), sportskim agentom za kojeg se zaručila.

Inače, na jednom od nastupa u Las Vegasu priznala je da je imala zdravstvenih problema, a otkrila je i detalje jedne svoje poznate pjesme. Naime, pjevačica je u karijeri objavila pjesme Someone Like You, Hello, Rolling in the Deep, ali i Set Fire To The Rain koje su postali hitovi. Jake emotivne pjesme i njezine vokalne mogućnosti privukli su mnoge na slušanje ovih radova, a upravo je na koncertu odlučila otkriti koje je pravo značenje ove pjesme te kako je dobila ime.

Adele je publici otkrila da njen hit Set Fire To The Rain, kao i druge svoje pjesme napisala na temelju osobnog iskustva, no da se ne radi o emociji nego o nečemu puno više svakodnevnom. Naime, Adele kaže da ova pjesma zapravo govorio o pokušaju da zapali cigaretu dok pada kiša.

Adele je ispričala kako se svađala sa svojim tadašnjim dečkom objašnjavajući da je izjurila iz kuće na kišu kako bi ga spriječila da vidi da je uznemirena. Njezin dečko je tijekom svađe rekao: "Nećeš moći zapaliti tu cigaretu na kiši", ali ona je uspjela u tome, zbog čega se pjesma zove Set Fire To The Rain.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika: 'Za njih je zrela žena sveti gral'