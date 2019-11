Monika je i na sudu s bivšim suprugom Marijem Mamićem, vode se dva postupka

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Sesvetama, Monika Kravić mora vratiti Zoranu Mamiću 200 tisuća eura i to s pripadajućim kamatama koje teku od 16. prosinca 2016. godine. Osim ovog iznosa, Monika mora Zoranu platiti i 167.750 kuna troška parničnog postupka.

– Kada me tražila pozajmicu, bila je u braku s Marijem Mamićem. Htjeli su kupiti neku kuću u Ravnoj Gori. Radilo se o pozajmici od 200.000 eura, a s Monikom Kravić Mamić sklopio sam ugovor kod javnog bilježnika. Dogovor je bio da mi se taj novac vrati u roku od dvije do tri godine. Kako novac nije vraćen u roku, a ona se razvela od Marija, za povrat novca najprije sam se obratio njemu. No on mi je kazao da je on svoj odnos s njom riješio, a što se tiče tog novca, da to riješim s njom – rekao je Zoran Mamić tijekom postupka. Monika je potvrdila da je sa Zoranom potpisala ugovor, ali tvrdila je kako novac nije dobila.

Monika je sada prijavljena na adresi u Varšavskoj ulici u Zagrebu, gdje je prijavljen i obrt Fokus media koji je ova bivša voditeljica otvorila prošle godine u rujnu, pišu 24 sata. Njezina adresa prije je bila na Tuškancu u stanu u kojem je živjela sa suprugom i njihovim sinovima.

Taj stan bio je dar Zdravka Mamića, a sada u njemu Mario živi s drugom suprugom Tijom, dok je stan u Varšavskoj navodno dar Zdravka Mamića bivšoj snahi Moniki. S bivšim suprugom Monika na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu vodi dva spora oko djece, a postupak je tajan, pišu 24 sata.

Nakon razvoda 2016. godine voditeljica nije davala izjave o bračnom neuspjehu, a ni sada ne želi komentirati ove sudske postupke.