'Mnogi među nama nisu dopustili da ih svijet knjiga promijeni. To je velika šteta'

Knjižnica i čitaonica Fran Galović u Koprivnici u travnju 2022. pokrenula je podcast "Premalo čitam". Podcast je kreiran s ciljem promocije knjige i čitanja pomoću digitalnih medija i u internetskom okruženju. Tijekom 2022. godine gosti podcasta bili su tadašnji knjižnični ambasadori čitanja, obični i istovremeno neobični ljudi, sugrađani koji su u podcastu podijelili svoje priče, govorili o važnosti čitanja za njih osobno, o svojim željama, strastima, strahovima i iskustvima. Podcast u sve tri sezone vodi Goran Živković-Žika, široj javnosti poznat kao frontmen kultnog koprivničkog benda Overflow, jedne od rijetkih domaćih grupa koja je uspjela vani. Overflow su sredinom 90-ih nastupali po cijelom svijetu, a spot za njihovu pjesmu "Dorothy" puštao se na MTV-ju.

Kako je nastao podcast "Premalo čitam"?

Podcast su početkom 2022. osmislili pametni ljudi iz Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Prije svega Ana Škvarić, Maja Krulić Gačan i Petar Lukačić. Meni je ogromna čast i prekrasan izazov ponuđen od njih troje i to sam objeručke prihvatio. Nadam se da su zadovoljni što su baš meni dali povjerenje, a ja sam do neba zahvalan na ovom iskustvu jer sam strahovito puno naučio u posljednje dvije godine. Posebno u prvoj sezoni jer je ona bila nastavak na program knjižnice pod nazivom Ambasadori čitanja. To je dvadesetak korisnika knjižnice posve različitih profila, godišta, interesa, zanimanja. Od djece iz osnovne škole, preko vrsnih umjetnika, umirovljenika, pa do dogradonačelnice. Sve su to bili Koprivničanci koji vole knjižnicu i pristali su biti dio projekta. Oni su bili sugovornici u prvoj sezoni i to je bilo savršeno za učenje jer sam se morao prilagođavati posve različitim sugovornicima, koji u ogromnoj većini nisu imali iskustva javnih nastupa. No ispalo je odlično. Ekipa iz knjižnice, a i ja s njima, uvjerili smo se da nam to ide pa smo odlučili nastaviti podcast i evo sad smo na početku treće sezone.

Gdje se podcast može slušati i koliko je dosad epizoda vani?

"Premalo čitam" možete pronaći gdje god tražite podcaste i inače.Prisutan je na svim relevantnim servisima (Castos, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Pocketcasts, Castro, Google Podcasts, Amazon Music). Ako vam se baš ne da tražiti po servisima, sve epizode možete naći i na web stranici knjižnice. Radi se o audio podcastu. Nema slike, samo ton. U prvoj sezoni je 15 epizoda, u drugoj 10, a objavljena je i prva epizoda treće sezone.

Koje biste sugovornike iz prve sezone izdvojili?

Prva sezona je najraznovrsnija jer su tema bili zapravo naši ambasadori čitanja koje sam već spomenuo. Na kraju smo ih snimili četrnaest, a u posljednjoj epizodi gostovala je Maja Krulić Gačan kao jedna od voditeljica projekta, svojevrsni making of. Posebno mi je interesantan gost bio Mario Perković, inače moj srednjoškolski kolega, koji je strastveni sakupljač i ljubitelj stripova, a jedan od favorita je i Bojan Koštić, koprivnički vizualni umjetnik koji je bio gost u prvoj epizodi, a čija je sintagma "Premalo čitam" postala i naziv našeg podcasta. Bojanova epizoda je i dalje vrlo rado slušana iako je najstarija, a posebno bih izdvojio njegovo iskreno svjedočanstvo o borbi s mucanjem.

Druga sezona bila je posvećena mentalnom zdravlju. Tko su vam bili gosti?

Stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem i ljudi koji imaju vlastite izazove s mentalnim zdravljem. Ugostili smo hrabre ljude koji su pričali o svojoj borbi s anksioznošću i depresijom, od stručnjaka psihologa, psihijatara, psihoterapeuta učili o problemima s mentalnim zdravljem, od socijalnih radnica koje rade sa starijom populacijom o problemima starenja... Široj javnosti poznati gosti bili su Mario Kovač, dramski redatelj koji puca od mentalnog zdravlja i koji nam je ispričao priču o svome djetinjstvu i svome roditeljstvu, nevjerojatni Domagoj Jakopović Ribafish koji je u svojoj strašnoj tragediji gubitka djeteta uspio projektom Rokotok inspirirati cijelu naciju. Vjerojatno najuočljiviji bio je Aleksandar Stanković s kojim smo pričali o njegovoj borbi s depresijom i knjizi "Depra" koju je napisao.

Kako se pripremate za podcaste, koliko u njima ima improvizacije?

Goste odabiremo zajedno s ekipom iz knjižnice, a u pripremi važnu ulogu ima moja supruga Maja Ferlindeš koja ima nevjerojatnu emocionalnu inteligenciju i jako lijepo zna usmjeravati moju energiju. O svakome gostu razgovaramo, razmišljamo što bismo mogli dobiti i na koji način. Svaka epizoda ima srodnu strukturu u koju umetnemo specifičnosti koje su vezane za svakog gosta. Što se bolje pripremi epizoda, to je više mogućnosti za vrludanje izvan okvira.

Što mislite čitaju li Hrvati premalo? Kakve knjige najviše čitaju?

Naravno da čitaju premalo, to se dobro vidi u kojem god smjeru pogledate. Zato su ovakvi projekti jako važni jer knjižnica kao primarno mjesto promocije čitanja može ponuditi jako zanimljive sadržaje. Pozivam zato prije svega roditelje da čitaju svojoj djeci od počeka života. Knjige su cijeli jedan svijet koji na žalost mnogi među nama nisu nikad posjetili, osjetili, dodirnuli i omirisali. Nisu dopustili da ih taj svijet promijeni. To je velika šteta.

Šira javnost vas zna kao frontmena koprivničke grupe Overflow, jedne od rijetkih koja je s uspjehom nastupala i vani. Po čemu pamtite te dane, i koja je bila tajna uspjeha Overflowa?

Overflow je uspavala pandemija i još se probudio nije, a što će donijeti budućnost, na sreću ne piše ni u knjigama. Vidjet ćemo.

Vratili ste se prije nekoliko godina, je li bend još aktivan? Radite li možda na novim pjesmama?

Da, album je bio potpuno spreman, izbacili smo četiri singla i onda je pukla korona. Nakon pandemije taj album je posve izgubio kontekstualnu aktualnost i odlučili smo ga ne objaviti. Što se glazbe tiče, imao sam nekoliko lijepih iskustava u prošlim godinama. Pa smo Konrad Mulvaj, također iz Overflowa, i ja kreirali muziku za špicu emisije "Prime Time", a to mi je baš bila velika čast jer obožavam političku satiru, a za njih dvojicu (Borna Sor i Domagoj Zovak) mislim da su sjajni. Zatim smo napravili glazbu i za "Premalo čitam", a posljednji pothvat je bio najzabavniji. Napravili smo pjesmu mladim koprivničkim navijačima NK Slaven Belupa koji se nazivaju Podravske štuke. Pjesma se zove 1907, a suradnja s mladim navijačima bila je odlično iskustvo, pozivam sve da pogledaju video spot.

Čime se još bavite danas?

Odakle da krenem? Snimam koprivničke ulice i istražujem njihovu povijest u projektu Walking Koprivnica koji bi trebao krajem iduće godine kulminirati izložbom. U okviru istog projekta moja Maja i ja skupljamo i snimamo oralnu povijest Koprivnice snimajući svjedočanstva ljudi koji su doselili u Koprivnicu u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća i promijenili je. Posljednjih godina sudjelovao sam u izvođenju javnih tribina "Napali se na neuspjeh" u okviru Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Srčika koju smo prijateljica Dijana Mateša i ja osnovali. Na tim tribinama uspješni ljudi pričaju o svojim neuspjesima što može biti vrlo zanimljivo i poticajno, a i ljekovito u smislu mentalnog zdravlja. Dakako, ne smijem zaboraviti ni svoju OŠ Martijanec gdje sam stručni suradnik pedagog i gdje svakodnevno učim od svojih učenica i učenika, njihovih roditelja i dragih kolegica i kolega s kojima dijelim školsku svakodnevicu.

