Britanski mediji: Princ Harry mora napraviti jedno ako se želi vratiti u kraljevsku obitelj

Posljednjih su se tjedana intenzivirali napisi o povratku princa Harryja (39) na britanski kraljevski dvor. Pritom se spominje nekoliko preduvjeta koje vovjvoda od Sussexa treba ispuniti ukoliko se želi ponovno pridružiti kraljevskoj obitelji, a The Mirror sada navodi još jedan, potencijalno odlučujući zahtjev stavljen pred princa. Naime, kako pišu mediji, od Harryja se traži da konačno zakopa ratnu sjekiru sa svojim bratom, princom Williamom (42).

Braća su u svađi od kad je Harry tijekom 2020. napustio svoje dužnosti te sa suprugom, vojvotkinjom od Sussexa Meghan Markle (42), i njihovo dvoje djece, princom Archiejem i princezom Lilibet, iz Velike Britanije otišao u Sjedinjene Američke Države gdje su započeli novo poglavlje života. Williama su posebno zasmetali javni istupi mlađeg brata u kojima je blatio članove kraljevske obitelji, a od svih ponajviše njega.

Povodom još uvijek aktualnih zahlađenih odnosa između Harryja i Williama oglasio se stručnjak za kraljevsku obitelj Richard Fitzwilliams, koji javno savjetuje vojvodu od Sussexa da zatomi svoj ponos i prvi pokaže inicijativu za pomirenjem sa starijim bratom. Ovaj prijedlog dolazi nakon što je prošli tjedan Harry propustio još jedno obiteljsko okupljanje, ovaj put u čast proslave Williamovog 42. rođendana. Fitzwilliams tvrdi kako bi to bio jedini ispravan potez, budući da se princ od Walesa trenutno suočava s lošim zdravstvenim stanjem dvoje njemu izuzetno bitnih ljudi - svog oca kralja Charlesa III. i svoje supruge, princeze od Walesa Kate Middleton. Njima oboje je ranije ove godine dijagnosticiran rak, pa većinu zadaća na sebe preuzima William.

Kraljevski stručnjak smatra da bi dodatno zahlađivanje odnosa na relaciji Harry, Meghan/ostatak kraljevske obitelji bilo potpuno bezosjećajno, pogotovo ako se u obzir uzme nezavidno stanje u kojem se dobar dio obitelji nalazi. - Mislim da je posve jasno da je svaki rascjep nepoželjan, a kada su pojedinci koji su u njega uključeni uz to i bolesni, to ga čini još nepoželjnijim - izjavio je Richard za The Sun, nakon čega je naglasio da bi korak u pravom smjeru bio kad bi vojvode od Sussexa javno rekli nešto pozitivno o ostatku kraljevske obitelji.

Tu zadaću dodjeljuje Harryju jer, iako obje strane trebaju priznati svoje greške, on je taj koji je započeo cjelokupnu svađu. Međutim, Fitzwilliams izražava i zabrinutost da se, kao i kod svakog drugog raskola, među članovima obitelji već ukorijenilo međusobno nepovjerenje.

Podsjetimo, kako izvještava Page Six, unuk kraljice Elizabete trenutno je u potrazi za trajnim domom u Engleskoj kako bi se tamo mogao družiti s prijateljima koji nisu u dobrim odnosima s njegovom suprugom Meghan, tvrdi stručnjak za kraljevsku obitelj Tom Quinn. On je za britanske medije otkrio da princu, koji s Markle i njihovo dvoje djece - sinom Archiejem i kćerkicom Lilibet - boravi u Montecitu u Kaliforniji, polako počinju nedostajati neki stvari iz starog života.

- Harry je odlučan pronaći svoj stalni dom u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je djelomično razlog zašto nastavlja s pravnim radnjama kako bi natjerao britanske porezne obveznike da plate za njegovu sigurnost - izjavio je za britanske medije Tom Quinn, a preostaje vidjeti kako će na ovu informaciju reagirati Harryjeva supruga, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle, koja se još ne namjerava vraćati u Englesku.

