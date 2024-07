Cosby slavi 87. rođendan: Od omiljene televizijske zvijezde do osuđenog seksualnog zlostavljača

Bill Cosby, nekad omiljeni komičar koji je zahvaljujući ulozi u seriji “The Cosby Show” postao poznat u cijelom svijetu, danas slavi 87. rođendan.

Počevši od 1980-ih, Cosby je producirao i glumio u The Cosby Showu, koji je ocijenjen kao show broj jedan u Americi od 1985. do 1989. Sitcom je istaknuo iskustva i rast imućne afroameričke obitelji, a Cosby je stekao reputaciju kao "Američki tata" za njegov portret Cliffa Huxtablea u sitcomu. No, glumac je kažnjen zbog drogiranja i seksualnog napada na Andreu Constand 2004.

Podsjetimo, protiv njega je čak šezdeset žena iznijelo krajnje ozbiljne optužbe za silovanje, seksualno zlostavljanje, drogiranje, napastovanje i seksualno iskorištavanje maloljetnica i to od sredine šezdesetih do sve do 2008. godine.

No, sve osim jedne od tih optužbi nisu se mogle goniti po službenoj dužnosti, pa je tako samo za slučaj bivše košarkašice Andree Constand proglašen krivim u rujnu 2018. godine kada je osuđen na kaznu od tri do deset godina zatvora, koja mu je ukinuta krajem lipnja 2021. godine.

Cosbyjevi pravni problemi nastavili su se nakon izlaska iz zatvora. Judy Huth je 2014. podnijela građansku tužbu protiv Cosbyja u Kaliforniji, navodeći da ju je seksualno napastvovao 1975., kada je imala 16 godina. Suđenje je počelo 2022. godine, a porota je presudila u korist Huth. Cosbyju je naređeno da plati 500.000 dolara odštete.

Zbog optužbi za seksualno zlostavljanje protiv Cosbyja, brojne nagrade i počasti su poništene, uključujući počast Kennedyjevog centra koju je dobio 1998., a poništena je 2018. kao i nagrada Mark Twain za američki humor, koja primio je 2009., a ukinuta je 2018. U svibnju 2018. Cosby je izbačen iz Glumačkog ogranka Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, zajedno s Romanom Polanskim i Harveyjem Weinsteinom, zbog kršenja standarda ponašanja akademije.

