Minea pozirala u vrućim hlačica i pokazala sjajne noge, nižu se komplimenti: 'Predivna'

Pjevačica i voditeljica IN magazina Renata Končić Minea (44) vikend je provela u Biogradu gdje je imala nastup, a na svom Instagram profilu objavila je djelić atmosfere, ali i fotografiju koja je oduševila njezine pratitelje.

-Kakva noć! A iza zelenih vrata luduje najdivnija ekipa'- napisala Minea uz fotografiju na kojoj je pozirala u kratkim traper hlačicama koje su istaknule njezine noge. Kombinirala ih je s topom i cipelama u boji ciklame, a kombinaciju je zaokružila elegantnim bijelim sakoom sa zlatnim gumbima. Pratitelje je oduševila ova proljetna kombinacija, a u komentarima su joj ostavili brojne komplimente na račun izgleda.

"Noge za deset","Bravo ljepotice", "Opa", "Sva čast. Uvijek vas je lijepo vidjeti i čuti vaš prekrasan glas", "Predivna", "Nemam riječi", "Najbolja", samo je dio komentara.

Minea plijeni pažnju svojim glasom, ali i stasom, a u jednom od intervjua otkrila nam je kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška - priznala je pjevačica.

