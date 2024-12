Milena iz 'Ljubav je na selu' uzvratila Brankici: Jesam zmija, ali mirujem dok me se ne dira

Kandidatkinje showa "Ljubav je na selu" Vesna i Brankica u intervjuima koje su dale za RTL proglasile su Milenu manipulatoricom i rekle kako im se ne sviđa njeno ponašanje. Vesna je istaknula kako je više ne želi ni sresti i dodala je kako joj je žao Darka. Dok je Brankica optužila Milenu za svoju svađu s Darkom i uvjerena je kako mu je ona sugerirala što da joj kaže. Sada je Milena komentirala izjavu od Brankice. - Darkov ispad je rezultat njihovog odnosa, koliko znam, a i bilo je vidljivo. Jako porazno je miješati treću osobu (mene) u taj konflikt. Jesam zmija, ali mirujem dok me se ne dira. - rekla je Milena u razgovoru za RTL.hr. Komentirala je i izjave Darkovih kandidatkinja kako se on promijenio otkako je s njom.

- Darkove Dame i Darko imaju izgrađenu komunikaciju u koju se uopće ne miješam. Mi na Zapadu radimo drugačijim tempom nego u Hrvatskoj, vjerojatno zbog toga neredovita komunikacija - veli Milena i dodala je kako Vesna ima svoje pravo na mišljenje kada kaže da je ona manipulirala Ivom.

Podsjetimo, i Vesna i Ivo su se tijekom dosadašnjeg sudjelovanja u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' razočarali u svoje inicijalne odabire, on u Milenu, a ona Željka, pa su sada sreću odlučili potražiti zajedno. Vesna je lijepu vijest prvo odlučila podijeliti putem društvenih mreža, nakon čega je detaljnije progovorila u novom razgovoru, u kojem se dotakla svog odnosa s Ivom i njegovih kandidatkinja.

- Potrudit ću se oko veze s Ivom - kazala je Vesna, a onda se osvrnula i na svađu sa Željkom: - Željko mi je sve ispričao o sebi i Tajči. Htjela sam mu na okupljanju samo dati do znanja što je rekao. Dobra sam si sa Željkom i Tajči. To je bilo u tom trenutku. Ne znači da se moramo ljutiti. U konfliktu čovjek svašta kaže - objasnila je Vesna, naglasivši kako očekuje poziv na njihovu svadbu: - Dobri smo si Ivo i ja s Tajči i Željkom. Sumnjam da me neće zvati - smatra te dodaje kako će i oni biti pozvani na svadbu nje i Ive ako do toga dođe.

