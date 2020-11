ogorčena voditeljica

Mila Horvat ponovno žrtva internetske prevare: Protiv odgovornih ću pokrenuti kaznene postupke

Mila je aktivna tek oko tjedan dana, no već je skupila više od dvije tisuće pratitelja. Objavljuje fotke koje su vezane za njezin posao, no obožavateljima to ne smeta pa brzo skuplja lajkove.