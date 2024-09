Mick Jagger u vezi je s 44 godine mlađom, a evo što ona kaže o razlici u godinama

Legenda Rock&Rolla i frontmen benda Rolling Stone, Mick Jagger (81), već deset godina ljubi 44 godine mlađu koreografkinju i bivšu balerinu Melanie Hamrick (37). Kako to obično biva, najveću pozornost javnosti privukla je ogromna razlika u godinama para. međutim, oni se ne obaziru na kritike, a to je potvrdila i sama Melanie u svojem najnovijem intervjuu za The Sunday Times.

- Ne razmišljam o tome - započela je Hamrick svoj odgovor na pitanje o dobnom jazu između nje i Micka, pa nastavila: - Svatko će imati svoje mišljenje. Ako razmišljate o mišljenjima drugih, bez obzira na to gdje se nalazite u životu, imat ćete problem i analizirat ćete ga. Spustila sam rolete. Jesam li sretna? Jesam. Jesu li ljudi u mom životu sretni? Jesu. Povrjeđujem li nekog? Ne. U redu, onda svi mogu gledati svoja posla - poručila je 37-godišnjakinja.

Inače, njihova ljubavna priča započela je 2014. godine na koncertu Rolling Stonesa u Tokiju. Melanie se na koncertu pojavila kao plesačica American Ballet Theatrea. Mjesec dana kasnije preminula je Jaggerova djevojka L‘Wren Scott s kojom je bio 13 godina, a on i bivša balerina ubrzo su započeli svoju vezu. Hamrick se od plesanja umirovila 2019. godine, nakon što se njime bavila dugih 15 godina.

Kako kaže, u ono vrijeme nije marila za to što je upoznala jednog od najpopularnijih glazbenika svih vremena: - Balerine upoznavaju neke od najvećih zvijezda i ponašaju se kao: ‘Tko si ti?‘ Jer za nas su balerine i plesči baleta bogovi. Oni su ti koje proučavamo i na koje se ugledamo. Mi smo u svome svijetu - otkrila je Melanie koja s pjevačem Rolling Stonesa živi na dvije lokacije, u iznajmljenoj kući u New Yorku i u zamku na rijeci Loire u Francuskoj, gdje njihov sin Deveraux ide u školu.

Podsjetimo, Jagger je prošle godine zaprosio svoju dugogodišnju djevojku Melanie Hamrick, pisali su iz Daily Maila. Navode kako je balerina nedavno svojim prijateljima u New Yorku rekla kako se zaručila s 44 godine starijim pjevačem The Rolling Stonesa. Na ruci od nedavno nosi i zaručnički prsten i njihovi bližnji i prijatelji sretni su što su se odlučili za korak dalje u njihovoj vezi.

- Nemaju još planova za vjenčanje, ali Melanie puno znači zaruka - izjavio je prijatelj blizak paru. Kažu kako ga je veza s Melani potpuno promijenila i sada živi puno mirnije nego prije i puno više vremena posvećuje obitelji, dok je ranije stalno mijenjao djevojke svojoj sadašnjoj zaručnici je vjeran. Melanie, koja je pjevača The Rolling Stonesa upoznala prije deset godina, prije se smijala glasinama o zarukama i kada bi je upitali hoće li uskoro vjenčanje samo bi odmahnula rukom.

Jagger i Melanie prije sedam godina dobili su i sina Deverauxa Octaviana Basila Jaggera. Glazbenik je dobio osmero djece iz pet različitih veza. Njegovo najstarije dijete, kći Karis, ima 53 godine i rođena je u kratkoj vezi s glumicom i pjevačicom Marshom Hunt. Nakon toga je dobio kćer Jade koja danas ima 52 godine i Jade je dobio u braku s Biancom i taj brak je potrajao od 1971. do 1978.

S Jerry Hall ima četvero djece; dvije kćeri; Elizabeth (40) i Georgiju (33), i dva sina James (38) i Gabriela, (26). S Jerry Hall se vjenčao na Baliju 1990. nakon što su bili zajedno više od desetljeća, ali je ta ceremonija vjenčanja kasnije proglašena nevažećom. Mick i Jerry prekinuli su svoju vezu kada se saznalo da je Mick bio nevjeran s brazilskom manekenkom Lucianom Gimenez Morad, koja je Jaggeru rodila sedmo dijete Lucasa.

