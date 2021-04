Turbulentan život dive: Ike ju je ostavio s 36 centi na benzinskoj, a 16 godina mlađi suprug donirao joj je bubreg

Novi HBO-ov dokumentarac o legendarnoj pjevačici Tini Turner “Tina” prikazuje divu koja je prodala više od 100 milijuna ploča na dosad neviđen način. U jednoj od najava dugoočekivanog filma 81-godišnja kraljica rock’n’rolla kroz suze je objavila nakon 60 godina karijere da se zauvijek oprašta od publike.

– Moj je život bio pun zlostavljanja i ne postoji drukčiji način da se priča ispriča. To je stvarnost. To je istina. To je ono što imaš i to moraš prihvatiti – kazala je bez zadrške u isječku te dodala da nije vodila dobar život. – Dobro nije bilo u ravnoteži s lošim – tvrdi pjevačica s kojom u dokumentarcu gostuje i njezin drugi suprug Erwin Bach. O dobrom, lošem i najgorem periodu osobnog i profesionalnog života Turner, koja je rođena u Nuttbushu, Tennesseeju 26. studenoga 1939. godine pod imenom Anna Mae Bullock, progovara bez dlake na jeziku te stavlja točku na i svoje karijere. Kao 16-godišnja srednjoškolka, dok je bila učenica Summer High School u St. Louisu, sa sestrom bi posjećivala noćne klubove, a u jednom od njih je upoznala i glazbenika te prvog supruga Ikea Turnera. Sudbonosni susret dogodio se u klubu Imperial gdje ga je Tina spazila i izrazila želju da s njim zapjeva. Ike je jako sumnjao u njezinu pojavu na pozornici, ali je ipak dopustio da se Tina, odnosno Anna, predstavi publici imenom Little Anna. Njezin proboj kao Tine Turner uslijedio je 1960. nakon što je otpjevala “A Fool In Love” jer se pjevač koji je trebao snimiti pjesmu nije pojavio, a pjesma je postala veliki R&B hit popevši se na drugo mjesto američke top-ljestvice.

Foto: PA/Pixsell

Ike je tada bez njezina znanja promijenio njeno ime. – Vratio se iz diskografske kuće i rekao “Evo ploče”, a kad sam ju vidjela pitala sam ga “Tko je Tina?”. Kazao je “Ti si Tina”. Pitala sam opet “Tina? Tina Turner?” Bilo je jako teško izgovoriti to u početku i tada je preuzeo novac, (naše) ime i kontrolu – prisjetila se u jednom intervjuu prije dvije godine. Nakon što su snimili pjesmu, Tina mu je objasnila da ne želi biti s njim u vezi, ali on je uzvratio udarcem. Jednom se prilikom prisjetila kako je to posijalo strah u nju, ali da je odlučila ostati jer joj je bilo jako stalo. Iste su godine dobili sina Ronnieja, a Tina je tada već imala dijete iz kratke romanse sa saksofonistom Raymondom Hillom, sina Craiga.

Na početku su se činili kao nezaustavljivi duo i snimili su mnogo hitova, među kojima su “It’s Gonna Work Out Fine”, “River Deep, Mountain High”, “Proud Mary” i “Come Together”, a zaredali su se i Grammyji te visoko mjesto na Billboardovoj ljestvici. Čak su 1991. ušli u Rock and Roll Hall of Fame. Zaljubljeni par odlučio se vjenčati 1962. u Meksiku, ali bračna idila nije potrajala, odnosno nije ni postojala. O odnosu koji ju je obilježio na najružnije načine jer ju je Ike godinama mlatio progovorila je i u knjizi “Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good” objavljenoj 2020. godine. “Razbijene usne, crne i zatvorene oči, izbijena čeljust, slomljene kosti, kao i psihičko ubijanje postalo je dio mog svakodnevnog života”, napisala je Tina, koja se okrenula budizmu jer kako tvrdi, to ju je jedino držalo normalnom. No, bez obzira na trud i duhovnost koju je tražila, depresija ju je dovela do ruba i 1968. godine je pokušala počiniti samoubojstvo. Prije izlaska na pozornicu popila je 50 tableta za spavanje, a kad je njezina ekipa primijetila da s njom nešto nije u redu, hitno su je prevezli u bolnicu gdje su joj spasili život. Njihov odnos obilježen je mračnim trenucima poput onog iz 1976. kada su se na putu za nastup u Dallasu posvađali te ju je Ike ostavio s 36 centi i kreditnom karticom za gorivo. Tri tjedna nakon toga predala je zahtjev za razvod zbog nepomirljivih razlika te tražila alimentaciju i skrbništvo nad njihovom djecom. Rastavu su finalizirali 1978., a nakon toga Tina je uspjela zadržati tantijeme kao tekstopisac, dva Jaguara, krznenu odjeću i nakit te svoje umjetničko ime. Ikeu je predala udio u vlasništvu studija kao i izdavačke kuće te dio nekretnina. Tijekom turbulentnog razvoda, nekoliko je promotora izgubilo novac od njihovih planiranih nastupa pa je zbog dugova gotovo dvije godine nastupala za kupone hrane i samo u malim klubovima. Ike je čak tvrdio u nekoliko navrata da se nikada nisu vjenčali, ali prema kalifornijskim zakonima, jasno je ustvrđeno da jesu.

Foto: Youtube/South Pasadena Police Department

U svojoj autobiografiji je priznao da ju je tukao. “Da, šamarao sam Tinu. Svađali smo se i bilo je trenutaka kad bih je zabio u pod bez razmišljanja, ali je nikada nisam pretukao”, napisao je tada Turner, koji je preminuo 12. prosinca 2007. godine. Posljedice njihova odnosa Tina je osjetila i kasnije u životu. Javili su se mnogi zdravstveni problemi uključujući i moždani udar 2013. godine, samo nekoliko tjedana prije njezina vjenčanja sa 16 godina mlađim Erwinom Bachom, njemačkim izdavačem kojeg je upoznala 1986. godine i koji joj je čak donirao svoj bubreg u tajnosti kada joj je krajem 2016. konstatiran tek 20 postotni rad bubrega nakon borbe s karcinomom crijeva. Par koji je pred oltar stao u srpnju 2013. godine nakon 27-godišnje romanse danas živi u Švicarskoj u predgrađu Kuesnachta, kamo su preselili 1995. godine. Inače, legendarna pjevačica odrekla se američkog državljanstva svojevoljno, nakon 18 godina života u Švicarskoj. Svoj nezaustavljivi uspon nakon razvoda s Ikeom doživjela je 1984. godine objavom albuma “Private Dancer” i postala je jedna od najuspješnijih izvođačica u povijesti glazbe. Bila je najstarija pjevačica koja je dospjela na prvo mjesto top-ljestvica s hitom “What’s Love Got To Do With It”, a 1988. ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda za nastup pred najvećim brojem publike za samostalnog izvođača, pred oko 184.000 ljudi.

– Nakon sveg mog uspjeha, ljudi su i dalje govorili o Ikeu i Tini. Nisam željela ispričati tu nevjerojatnu, sramotnu priču svog života, no znala sam da je to jedini način da me novinari prestanu to ispitivati – rekla je Tina jednom prilikom. Godine 1991. izdala je kompilacijski i danas najpoznatiji album “Simply the Best” koji je sadržavao sve hitove nakon njezina povratka na scenu, a kad joj je bilo 68 godina, nastupila je na 50. godišnjici dodjele Grammyja s Beyonce Knowles. Ne tako davno, doživjela je nažalost još jednu tragediju. Njezin sin Craig (59) u srpnju 2018. počinio je samoubojstvo u svom domu u Los Angelesu. – Još uvijek ne znam što ga je odvelo preko ruba – kazala je BBC-ju tada posve shrvana, a očekuje se da bi o tom gubitku mogla progovoriti u HBO-vu dokumentarcu. Jedan film o zvijezdi ovakve veličine vjerojatno nije dovoljan da bi predočio njezin utjecaj u glazbi, ali sigurno je da bi malo tko u šest desetljeća karijere, s privatnom pozadinom zbog koje bi mnogi odustali, postigao sve i povukao se kao legenda.

Pogledajte najbolje trenutke s ovogodišnje dodjele Večernjakove ruže.