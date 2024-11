Meri iz 'Masterchefa' požalila se na naviku s kojom su se susrele brojne Hrvatice: 'Čekam sto godina'

Bivša natjecateljica showa "Masterchef" i influencerica Meri Goldašić na društvenim mrežama progovara o raznim temama, a često se i šali. Tako je ovoga puta na svojem Instagram storyju podijelila fotografiju pored koje je istaknula: "Bože kako volim svog muža, koji me cijeli život svaki Božji dan požuruje, pa ga spremna čekam sto godina, jer on uvijek kasni". Meri na fotografiji je pokazala kako prekriva ljutnju, a pokazala je i da je u potpunosti spremna. Situacija je to koja se događa u mnogim kućanstvima, a influencerica se na nju osvrnula.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Meri je ranije dala do znanja kako je napravila veliku transformaciju te skinula čak 20 kilograma. - Evo što jedem u danu kao osoba koja je skinula 20 kilograma u posljednjih sedam mjeseci - započela je novi video na Instagramu i svojim pratiteljima dala savjete kako da i oni idu njezinim putem.

- Ja ne jedem meso, a dnevno trebam unijeti 140 grama proteina, tako da ako ne jedete meso evo vam mojih korisnih savjeta. Ujutro popijem ovaj 'power shake' u kojem je čak 70 grama proteina, u pitanju je biljni protein, a možete koristiti i biljno mlijeko s proteinima pa vam je to odmah tri u jedan prava ubojica. To uvijek jedem na putu dok djecu razvozim u školu. Poslije kave idem u teretanu, a poslije godišnjeg odmora ovo mi je drugi dan u teretani. Dosta sam slaba jer nisam puno proteina unijela, no došao je i taj rujan pa se vraćam u svoju staru i normalnu rutinu. Za ručak sam pojela dosta proteina pa da se toga riješim. Za 'snack', odnosno međuobrok pojela sam proteinsku čokoladicu. Za večeru sam pojela tortilju u koju sam stavila senf, dva jaja, gauda sir, rajčice iz svekrvinog vrta, a pojela sam i malo zrnatog sira - kazala je u videu te dodala za kraj:

- Ako se pitate zašto unosim toliko proteina, to je zato što su mi mišići u katastrofalnom stanju, slabi su, a ja ću dati sve od sebe da to sve vratim na svoje mjesto - zaključila je Meri Goldašić, inače jedna od najpoznatijih i najistaknutijih natjecateljica kulinarskog showa MasterChef.

GALERIJA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe