Naš poznati putopisac otkrio da je blizu ostvarivanja svog cilja: 'Ne mogu vam opisati koliko sam uzbuđen'

Poznati hrvatski putopisac, influencer i poduzetnik Kristijan Iličić na svojim društvenim mrežama dijeli doživljaje s različitih putovanja, a odavno je otkrio da mu je u cilju posjetiti sve države svijeta. On svoje društvene mreže uglavnom koristi za promociju vlastitih putovanja i informativni sadržaj o egzotičnim destinacijama koje svakodnevno posjećuje, a sada je otkrio jednu lijepu vijest. Naime, njegov višegodišnji napor i trud ovih bi dana trebao doći do svog cilja. Kristijan je na svojem Instagramu otkrio da se nalazi blizu ostvarivanja svog cilja.

- Zadnja, 197. država planirana je za 12. mjesec ove godine. Udaljena je 10 sati letom od Istanbula i već je 90 ljudi potvrdilo dolazak. Ne mogu vam opisati koliko sam uzbuđen i koliko jedva čekam da dođe taj dan, dan kojeg sam sanjao punih 18 godina - istaknuo je na svojem Storyju no nije otkrio više detalja.

Podsjetimo, Iličić je nedavno naišao na osudu pratitelja jer je podijelio što prolazi kako bi ostvario svoj cilj. Tada je na svojem Storyju tajnovito najavio: "Posljednjih godinu i pol dana prolazim kroz težak period za koji jako malo ljudi zna. Ispod ovog "osmijeha" skriva se mnogo tuge i borbi. Svi smo mi od krvi i mesa, s vlastitim nevidljivim bitkama. Možda je vrijeme da vam napokon otkrijem nešto što samo moji najbliži znaju. Možda je vrijeme da doznate zašto nema Afganistana, ni storyja s putovanja... Hrabrost nije uvijek osmijeh. Ponekad je hrabrost priznati da nismo u redu. Hvala vam svima koji ste uz mene i pružate mi podršku, čak i kada to ne znate", obratio se svojim pratiteljima Iličić te ih nastavio držati u neizvjesnosti. Iličić je potom objavio dugoočekivani video koji je naslovio ''Put do pakla''. S obzirom na opis, mnogi su očekivali da će ispričati neku tešku situaciju iz svog života, no čini se da ta iščekivanja baš i nije ispunio.

"Dan 6. listopada 2023. godine trebao je biti moj najsretniji dan u životu. Trebao sam postati prvi Hrvat koji je proputovao sve države svijeta. Trebao sam proslaviti taj golemi uspjeh na Islandu, ali nažalost, nisam uspio", započeo je Kristijan, pa pojasnio naslov videa. "Video se zove put do pakla jer se u toj državi nalazi mjesto koje se zove 'VRATA PAKLA', zadnji kadrovi'', objasnio je, a ovim potezom naljutio je brojne pratitelje koji su to istaknuli u komentarima.

''Uz dužno poštovanje prema svemu što radiš i pokazuješ, usprkos tome što zaista uživam u tvojim sadržajima, ovo me je zaista razočaralo. Pored raznih vrsta pravog pakla kroz koje ljudi prolaze i koje ni ljubav ne može pobijediti, ovaj video me je ostavio bez teksta, u šoku, i to ne blagom, iako mi je zaista, ali zaista, drago što si uspio i drago mi je zbog svakog tvog uspjeha kojeg si postigao i svega što ćeš postići. Ja na ovaj video ne mogu stisnuti ni like, iako je produkcija brutalna'', ''Razumijem tvoje probleme i vjerujem da je ovo sve na tvoj život ostavilo trag, pohvala za video, a i za cijeli tvoj sadržaj. Sve se događa s razlogom, pa tako i prepreke koje su te zadesile. Ali mislim da si nas malo nasamario sa svim onim najavljivanjem. Osobno ja sam toliko dugo iščekivala ovaj video, komentirala s prijateljima što li je u pitanju, što se to dogodilo, jesi li dobro itd... Mislim da bi ovaj video i ova tvoja priča ostavila puno ljepši dojam na ljude da je nisi najavljivao na način na koji jesi'', samo su neki od brojnih komentara. No, neki su ga ipak branili.

''Neka si ti živ i zdrav, a cilj nisi postigao kad si želio, ali ga dostižeš. Žao mi je što si prošao kroz težak period što se i vidjelo, osjetilo... Ali nadam se da sad kreće uzlaznom putanjom'', ''Ljudi kao da se raduju najtežim problemima i željno iščekuju samo ono najcrnje čuti da se nekome događa... Bolest, smrt, neimaština... Za sve ostalo nemaš pravo požaliti se. Čovjek je život svoj posvetio ovome, godine rada, truda, odricanja za taj jedan cilj. I baš kao što je Kristijan i sam spomenuo u videu, samo ljubav i podrška NAJBLIŽIH, ostali jedva čekaju neuspjeh. Sretno Kiki!'', ''Wow koja priča, koji video! Naježila sam se. Kristijane, svaka ti čast na svemu što si postigao. Kapa do poda'', poručili su mu tada.

