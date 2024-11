Kandidate očekuje prepoznavanje namirnica dodirom: 'Morat ćete jako zasukati rukave i zaprljati ruke'

Kandidati MasterChefa suočavaju se s jednim od najtežih stres testova do sada. Nakon slabih izvedbi u prethodnom izazovu, natjecatelji će morati pokazati svoje kulinarske vještine kako bi osigurali opstanak u natjecanju. Očekuje ih niz izazovnih faza u kojima će brzina, fokus i snalažljivost biti ključni za uspjeh. Atmosfera je napeta, a uz motivirajuće i poruke članova žirija, samo najodlučniji će uspjeti izboriti svoje mjesto u nastavku natjecanja.

Nakon razočaravajućih tanjura u prethodnom izazovu, petero kandidata suočava se s novom, napetom rundom stres testa, gdje će se boriti za opstanak u MasterChefu. I dok se spremaju „zasukati rukave i zaprljati ruke“, kako kaže Mario, atmosferu će dodatno podgrijati i činjenica da svi već imaju iskustva sa stres testom.

Svaki kandidat dolazi s različitim pristupom i očekivanjima. Ivo, poznat po svojoj odlučnosti, poručit će: „Fokusiran sam i željan samo dokazivanja.“ S druge strane, jedina dama među kandidatima, Elva, istaknut će kako se nada blagom tretmanu: „Moja je prednost to što sam jedina žena, pa se nadam da će biti blagi prema meni.“ No, u ovako intenzivnom natjecanju, nitko ne može biti siguran u ishod.

Stres test donosi poseban izazov – kandidati će morati u roku od 20 sekundi prepoznati namirnice koristeći samo opip. Igra s nepoznatim sastojcima zahtijeva maksimalnu koncentraciju i mirne ruke. „Budite fokusirani“ savjetovat će im Goran, dok će ih voditi kroz faze koje će testirati njihovu preciznost i sposobnost brzog prepoznavanja okusa.

Najuspješniji kandidat, onaj tko pogodi najviše namirnica, bit će nagrađen u ovoj rundi. No to nije sve – žiri je najavio dvije nagrade u dvije različite faze testa, što dodatno unosi motivaciju, ali i uzbuđenje među natjecatelje. Moris, svjestan izazova koji ga čeka, dodaje: „Najveći strah mi je da će biti nešto nezanimljivo.“ No, nema potrebe za strah, jer već prva faza ovog izazova bit će veoma zanimljiva i neočekivana.Uz taktiku, hrabrost i dozu sreće, svaki od kandidata pokušat će ostati u igri. Nova epizoda MasterChefa obećava eksploziju emocija, intenzivne trenutke i borbu do posljednje sekunde.

